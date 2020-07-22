С молодежью нужно работать и вовлекать в конструктивные мероприятия - первый проректор БГПУ

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С молодежью нужно работать и вовлекать ее в конструктивные мероприятия. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала первый проректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Светлана Коптева.

"С молодежью нужно заниматься семье, школе, вузам. В Беларуси реализуется много проектов с участием молодых людей, а мы, взрослые, должны подталкивать, помогать, чтобы они не стеснялись, вовлекать их в конструктивные мероприятия. Манипулировать можно подростками, а вот студенты, у которых совсем другой уровень самосознания, конечно, не пойдут на улицы и не будут вести себя деструктивно, потому что у них есть другой ресурс и возможности реализовать себя", - считает Светлана Коптева.

"Когда наши студенты отдыхают за рубежом или бывают на практике, они активно делятся своими впечатлениям, рассказывают о тех возможностях, которые им предоставляет страна, в том числе говорят про распределение как гарантированное первое рабочее место. Конечно, многие с завистью смотрят на Беларусь и пытаются не совсем зрелым ребятам навязать свое мнение, начинают использовать их слабые стороны, которые есть у каждого человека. Но я уверена, что наша молодежь сама в итоге разберется и примет правильное решение", - отметила первый проректор.

Светлана Коптева подчеркнула, что за 26 лет независимости в стране сделано очень много: "Изменение произошли серьезные, но самое главное, что они не революционные, а эволюционные, то есть системные, последовательные. Вообще, в системе педагогического образования в последнее время именно ребенок становится центром внимания. Потому что от того, каким мы его вырастим - здоровым, личностно зрелым, грамотным, зависит наше будущее. Вторая ключевая фигура - учитель. Немаловажная роль в процессе воспитания отводится семье".

Первый проректор обратила внимание, что в последнее время существенно повышается престиж и статус профессии педагога. "В БГПУ поступают совершенно другие абитуриенты. И этому предшествовало принятие важных решений на государственном уровне. Первое - то, что медалисты поступают к нам в вуз вне конкурса, без экзаменов. Второе важное решение - открытие педагогических классов. На сегодняшний день в стране насчитывается их более 450. И мы получаем совсем другого абитуриента, который осознанно приходит в профессию, любит детей и готов дальше развиваться в этой области. И уже через два-три года мы получим совершенно другого учителя", - отметила собеседница.

Большое внимание уделяется в Беларуси и практико-ориентированной подготовке молодых специалистов. "У нас педагогическая практика начинается с первого курса, сначала в качестве волонтерской практики. Ребята идут по запросам во все сферы - к детям, которые проходят длительное лечение, в спецучреждения, где находятся дети с инвалидностью и с особенностями развития, идут к пожилым. Они уже там получают первый опыт профессионального общения, - рассказала Светлана Коптева. - Это важно, что в Беларуси волонтерство набирает обороты и уже не возможно представить ни одно крупное культурное или спортивное мероприятие без участия молодежи. Отрадно, что развивается экологическое и медицинское волонтерство. Да и в целом в Беларуси сделано много для развития ребенка. Никто не оставлен без внимания. Такая забота и поддержка государства позволяет выявлять талантливую молодежь, помогает ей раскрыться. Ведь именно за этими молодыми людьми будущее страны".-0-