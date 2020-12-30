С начала года ГАИ усилит рейдовую работу

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2021 года для стабилизации дорожной ситуации специальное подразделение ДПС "Стрела" МВД активизирует рейдовую работу. Об этом БЕЛТА сообщили в ДПС.

Экипажи будут отрабатывать наиболее аварийно опасные участки автотрасс республики. Запланированы регулярные систематические мероприятия в виде негласного и смешанного контроля за дорожным движением с использованием автомобилей гражданской окраски, особенно в вечернее и ночное время. Такие меры хорошо себя зарекомендовали в предыдущие годы и сейчас будут применяться еще шире.

Сотрудники "Стрелы" ориентированы как на обеспечение безопасности на дорогах, так и на оказание помощи участникам движения. Повышенное внимание инспекторы уделят профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД - превышению автолюбителями установленных скоростных режимов, игнорированию правил обгона, перевозки пассажиров, проезда пешеходных переходов и перекрестков. В приоритете - выявление водителей и пешеходов, находящихся в состоянии опьянения, а также людей, севших за руль, не имея прав на управление транспортом.

С начала года на дорогах республики произошло 3515 ДТП, в которых 573 человека погибли и 3631 получил травмы. 341 ДТП совершено водителями, находившимися в состоянии опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции выявили и привлекли к ответственности 19,3 тыс. водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии.-0-