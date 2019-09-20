С начала года госинспекторы выявили 639 нарушений в сфере охоты

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2019 года госинспекторы выявили 639 нарушений в сфере охоты. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника управления анализа и контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Сергей Шкатулов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Шкатулов отметил, что инспекция обеспечивает контроль за соблюдением законодательства как со стороны охотников, так и организаций, ведущих охотничье хозяйство. "За восемь месяцев текущего года госинспекторы выявили 639 нарушений в сфере охоты. В 66 случаях возбуждены уголовные дела за незаконную добычу диких животных с причинением крупного или особо крупного ущерба, в 17 случаях - за незаконное перемещение дичи", - сказал он.

У охотников-нарушителей изъяли 284 единицы огнестрельного оружия, почти половина которого не была зарегистрирована. Также были изъяты петли, капканы и другие орудия охоты (всего 312 единиц). На браконьеров наложено штрафов более чем на Br106 тыс., предъявлено к возмещению более Br355 тыс. в качестве компенсации причиненного природе вреда.

При этом замначальника управления напомнил, что за особо злостное браконьерство нарушители помимо штрафов могут получить и куда более строгое наказание - вплоть до лишения свободы. Так, в апреле 2018 года к двум годам заключения были приговорены браконьеры, застрелившие самца благородного оленя и двух беременных самок под Минском. Год и три месяца проведет в колонии строго режима охотник-нелегал из Шумилинского района, добывший с помощью петли этой зимой косулю. Мужчина уже трижды был судим за незаконную охоту.-0-