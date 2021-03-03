С начала года состоялось уже 60 электронных ярмарок вакансий

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала текущего года на единой информационной площадке http://e-vacancy.by прошло уже 60 электронных ярмарок вакансий, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В них участвовали 315 нанимателей республики, заявившие почти 15 тыс. вакансий.

"По предварительным результатам электронных ярмарок вакансий, около 600 соискателей в интерактивном режиме пообщались с потенциальными нанимателями или направили свои резюме для рассмотрения. В целом электронный ресурс посетили 7,6 тыс. человек", - добавили в Минтруда.

Актуальные предложения о трудоустройстве доступны для просмотра в общереспубликанском банке вакансий www.gsz.gov.by.-0-