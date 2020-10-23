С начала года в Беларуси в ДТП погибли 135 пешеходов - МВД

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году в республике произошло 783 ДТП с участием пешеходов, в которых 135 человек погибли и 671 получил ранения. По их вине случилось 299 наездов, при этом в 129 случаях пешеходы были пьяны. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Пренебрежение со стороны пешеходов элементарными требованиями безопасности: неожиданный выход перед транспортом, переход дороги в неположенных местах, нахождение на дороге в состоянии опьянения, неиспользование вечером световозвращающих элементов. Все это приводит к трагическим последствиям. Согласно ПДД, пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, и только при их отсутствии можно идти по краю проезжей части, но обязательно навстречу машинам. Это позволит видеть проезжающий транспорт и своевременно реагировать на опасность", - рассказали в МВД.

Пересекая дорогу, пешим участникам движения необходимо быть предельно внимательными и поступать так, чтобы не создавать для себя риска попасть под колеса. "Не выходите на проезжую часть из-за предметов, которые могут помешать водителю вас заметить: стоящих автомобилей, деревьев, мусорных баков. Переходите улицу только по пешеходному переходу и только на зеленый свет. На нерегулируемый переход выходите, будучи уверенными, что водители вас пропускают. Внимательно оценивайте дорожную ситуацию, смотрите в сторону, откуда может появиться движущийся транспорт. Обращайте внимание на автомобили, которые разворачиваются или поворачивают налево. Не проходите за движущимися задним ходом автомобилями, водители могут вас не заметить", - добавили в ведомстве.

Особенно внимательными нужно быть в темное время суток. Чтобы дать водителям шанс заранее вас заметить в свете фар и остановиться, следует прикрепить к одежде и вещам браслеты, подвески или повязки из световозвращающего материала.

Нарушение правил дорожного движения пешеходом влечет административную ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 3 базовых величин.-0-