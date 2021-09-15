С начала года в лесах Минлесхоза произошло в 16 раз меньше пожаров, чем в 2020-м

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года в лесах Минлесхоза произошло 369 лесных пожаров. Об этом сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важнейшим направлением деятельности министерства является охрана лесов от пожаров. С начала года в лесах Минлесхоза произошло 369 лесных пожаров на площади 429 га. Это в 16 раз меньше, чем было в 2020 году. Мы все слышим о тех огромных площадях, которые повреждают лесные пожары в России, но я хочу отметить, что в Беларуси все лесные пожары ликвидируют за 1-2 часа, а самые крупные - не более суток", - рассказал первый замминистра.

По его информации, министерство активно сотрудничает со всеми заинтересованными, чтобы своевременно обнаруживать лесные пожары. "Мы устанавливаем камеры видеонаблюдения (на сегодня их установлено свыше 658), развиваем такой сегмент, как автоматизированная система видеонаблюдения, которая при возникновении пожара присылает сообщение ответственным за это работникам, для того чтобы принять своевременные меры по ликвидации. С помощью видеокамер мы наблюдаем за 98% территорий лесного фонда министерства", - сообщил Валентин Шатравко.

Кроме этого активно развивается сотрудничество с НАН Беларуси по космическому мониторингу за состоянием лесов. "Это открытый сервис, разработанный Академией наук, по обнаружению тепловых аномалий. Он позволяет в реальном времени наблюдать за возникновением пожара. Также работники лесной охраны очень активно работают с нарушителями запретов на посещение лесов и с нарушителями законодательства по охране лесов, в том числе и от пожаров. Мы активно используем камеры фотофиксации, которые помогают выявлять эти нарушения. Таких камер у нас установлено более 1,5 тыс.", - проинформировал первый замминистра. По его словам, эти камеры позволяют бороться и с самовольной рубкой леса, и с воровством лесопродукции. Если в 2016 году с помощью таких камер было зафиксировано 166 нарушений, то в 2021-м - уже 524.-0-