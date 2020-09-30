30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года в отношении пожилых людей совершено около 130 мошенничеств. Об этом сообщил журналистам старший инспектор по особым поручениям управления профилактики Министерства внутренних дел Беларуси Михаил Жильцов во время пресс-конференции "Профилактика мошенничества в отношении пожилых граждан. Предотвращение краж на дачных участках в осенне-зимний период", передает корреспондент БЕЛТА.

"За 8 месяцев текущего года в стране зарегистрировано около 2,5 тыс. мошенничеств. В отношении пожилых людей совершено порядка 130 преступлений", - рассказал Михаил Жильцов. - Одним из самых распространенных способов мошенничества являются случаи, когда к гражданам приходят домой и предлагают купить различные товары по завышенной цене. В других ситуациях преступники предлагают снять с людей или их близких порчу, отремонтировать бытовую технику или окна. Пожилого человека могут попросить оформить на него рассрочку, чтобы приобрести для себя какой-либо гаджет, обещая самостоятельно проводить платежи. При этом после первого платежа никаких выплат больше не производится, и человек должен полностью погасить указанную в договорных обязательствах сумму. Кроме того, мошенники часто представляются во время телефонных звонков сотрудниками банка. Они просят назвать данные банковских карт - якобы происходит несанкционированное снятие со счета денежных средств и нужно срочно заблокировать операцию".

Специалист рекомендует: прежде чем открыть дверь, следует удостовериться в личности пришедшего. "Попросить показать удостоверение, позвонить в указанную там организацию и уточнить, действительно ли есть у них такой работник и должен ли он прийти по этому адресу. Только после подтверждения информации можно впустить человека домой. Если пришли двое, приглашать нужно одного, чтобы человек был в поле видимости хозяина квартиры", - пояснил он.

Вместе с тем старший инспектор отметил, что за последние пять лет количество краж с дачных участков снизилось на 25%. Зачастую они совершаются в осенне-зимний период, когда граждане уезжают в город. В большинстве случаев пропажи обнаруживают ранней весной. Раскрываемость этих краж за последние пять лет увеличилась: с 59% в 2015 году до 61,2 % в 2019-м.

Воры в 90% случаев - это мужчины без определенного места жительства, ведут асоциальный образ жизни. Каждый второй - судим. В 87% случаев эти люди не работают или не учатся. Возраст - от 31 до 50 лет, обратил внимание Михаил Жильцов.

Владельцам дачных домов на зиму рекомендуется забирать с собой ценные вещи, разбирать теплицы и запирать под замок. Можно также попросить соседей, которые постоянно проживают в поселке, присмотреть за имуществом. Хозяевам также стоит приезжать на дачи. Когда вор увидит, что к участку протоптана дорожка, будет остерегаться что-либо красть. Одним из способов охраны является установка видеонаблюдения, осветительных приборов с датчиками движения.

Заместитель начальника управления средств и систем охраны Департамента охраны Министерства внутренних дел Александр Монич подчеркнул, что установленная в жилом доме сигнализация отпугивает правонарушителей. "Подразделения Департамента охраны охраняют более 8 тыс. пожилых граждан. Они пользуются скидками при монтаже средств сигнализации. Пожилым гражданам предоставляется рассрочка до 12 месяцев вместо шести. Охраняются 166 тыс. жилых домов, в них не было совершено ни одной кражи. За 8 месяцев предотвращено 8 попыток проникновения в дома", - сказал он.-0-