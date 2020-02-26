С начала столетия планета позеленела - НАН

26 февраля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси наблюдается увеличение растительного покрова. Об этом сообщил сегодня журналистам директор ГНУ "Институт природопользования НАН Беларуси", заведующий Центром климатических изменений, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Лысенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глобальные изменения климата привели к увеличению содержания углекислого газа в атмосфере, а это для большинства растений сказывается благотворно, ведь углекислый газ способствует фотосинтезу. Если проанализировать данные со спутников, то с начала текущего столетия вся наша планета позеленела. В основном растительный покров увеличился на территориях Китая и Индии, но и в Европе отмечаются аналогичные процессы. Если проанализировать данные снимков из космоса, то в Беларуси тоже наблюдается рост наземной биомассы", - отметил директор института. Вместе с тем он подчеркнул, что изменения климата неблагоприятно сказываются на хвойных культурах, но могут быть вполне благоприятными для ряда лиственных.

"В Беларуси из-за теплой зимы меньше растрачено энергоресурсов, коммунальные службы также сэкономили, на транспортной инфраструктуре это (изменение климата. - Прим. БЕЛТА) сказывается хорошо, за исключением речного транспорта, потому что обмеление рек будет становиться более частым явлением. В сельском хозяйстве страны придется налаживать орошения, осуществлять переход на другие, более теплолюбивые и засухоустойчивые культуры, но и это может быть положительным фактором, потому что увеличивается продолжительность вегетационного периода", - считает профессор.-0-