С операциями прошлого, типа Афганистана, это не имеет ничего общего: Дзермант о миссии ОДКБ в Казахстане

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане не имеет ничего общего с операциями прошлого, типа Афганистана. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА политолог Алексей Дзермант.

"Беларусь - участник оборонительного союза - ОДКБ. В соответствии с Договором о коллективной безопасности, если какая-то страна - участница обращается за помощью, в результате каких-то серьезных угроз, внешних угроз - о чем заявило руководство Казахстана, то страны - союзники могут принять участие в различных формах помощи", - сказал Алексей Дзермант.

Политолог подчеркнул, миссия ОДКБ - миротворческая. "Это не миссия ведения боевых действий или зачистки от боевиков территории. Это все будут делать казахские военнослужащие, полиция и так далее. Наша задача - охранять стратегически важные объекты и не допускать беспорядков, проникновения на стратегические объекты деструктивных элементов. То есть мы выполняем такую вспомогательную функцию казахской армии и силам правопорядка, - отметил он. - Поэтому не нужно здесь сравнивать с какими-то операциями прошлого, типа Афганистана. Это абсолютно не имеет ничего общего. Нам важно охранять ряд критических объектов и иметь возможность в случае чего помочь там, где казахской стороне это будет нужно. Я имею в виду техникой, консультациями и так далее. То есть в этом суть того, что в том числе белорусские военнослужащие будут делать в рамках миротворческой миссии".

Алексей Дзермант добавил, что наше участие в миротворческой миссии в Казахстане - помощь нашему союзнику - России. "Для того, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Для России Казахстан критически важен из-за протяженности границ, многочисленных экономических и логистических связей. Поэтому мы в данном случае очень серьезно помогаем России, но и себе тоже. Потому что дестабилизация в Казахстане все равно бы отразилась и на нас: на прерывании тех же самых связей, в росте напряженности экстремизма во всей Евразии", - констатировал он.-0-