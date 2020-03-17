С прозрачными классами и открытыми террасами: в Новой Боровой построили уникальную школу

Первую школу будущего презентовали в жилом районе Новая Боровая. В проекте, разработанном экспертами из Европы, Беларуси и России, вместо привычного школьного вестибюля – просторный и яркий холл в виде амфитеатра. Предусмотрены зоны отдыха и научные экспонаты для школьников разных возрастов, созданы "классы" под открытым небом с грядками и парником. В апреле новая школа будет передана государству, чтобы уже 1 сентября принять своих учеников.

Класс от слова "классный"

Здание школы состоит из четырех корпусов – блоков начальной и средней школы, административного корпуса и территории общественных пространств с кафе-столовой, тренажерным и спортивным залами, актовым залом и творческими мастерскими. Соединяет корпусы галерея. Для средней и начальной школы предусмотрены раздельные входы, каждый из которых оборудован зоной ресепшен и пропускной системой. Для малышей есть и класс продленки с выдвижными кроватями.

Казалось бы, что такого необычного можно увидеть в самом обычном школьном классе? А если в нем стоят современные удобные парты, яркие стулья? Стены украшают красочные рисунки, а ученическая доска в одно мгновение превращается в интерактивную? Все кабинеты рассчитаны на 20 человек. Кстати, двери в классах прозрачные. Как отметили в "А-100 Девелопмент", сделано это для образования атмосферы доверия и открытости.

– Мы собрали лучшее из мирового опыта, чтобы создать место, которое вдохновит детей получать знания, а учителей – делиться этими знаниями. В креативной среде ребенок с большей вероятностью раскроет в себе таланты и способности, — отметила директор ГК "А-100 Девелопмент" Светлана Шевлик. — Мы уверены, что такие школы – это инвестиция в наше будущее, потому что оно зависит от того, какое поколение мы можем воспитать. Именно поэтому первая в Новой Боровой школа называется "Школой будущего", где мы постарались создать эстетическое и функциональное пространство, потому что верим: красивая среда формирует красивого человека.

Стильный интерьер предусмотрели в учительской, кабинетах завуча и директора. Например, в учительской есть места для отдыха и телевизор. По словам Светланы Шевлик, удобная мебель и прекрасная обстановка должны будут каждый день вдохновлять преподавательский состав. К слову, "А-100" планирует участвовать и в эксплуатации школы, вступив в попечительский совет.

Уроки под открытым небом

В новой школе созданы также "классы" под открытым небом: географическая площадка, столы под навесом для занятий ботаникой, грядки и парник, где школьники смогут выращивать и ухаживать за овощами. Учиться музыке можно будет на императорских трубах, трубчатых колоколах, лепестковых барабанах и кахоне – все эти инструменты разместились прямо во дворе школы. Также здесь оборудованы площадки для изучения физики, астрономии, основ безопасности и ПДД.

Будет здесь чем заняться и на переменке. Продумано 13 зон рекреации в помещении школы. В холлах на каждом этаже собраны научные экспонаты, которые в игровой форме демонстрируют, например, законы физики: от правила рычага до оптических иллюзий и распространения звуковых волн. Поклонники музыки наверняка по достоинству оценят пианино для игры ногами. Для разгрузки созданы специальные "уголки тишины", где можно спокойно почитать книгу или повторить домашнее задание. Даже подоконники в новой школе сделаны так, чтобы на них было удобно сидеть.

Школьные лаборатории и мастерские вскоре будут полностью оснащены компанией "А-100 Девелопмент" компьютерами, станками, швейными машинками, реактивами и лабораторным инвентарем. Библиотека наполнят учебниками и книгами.

Кстати, среди важных отличий – наличие сразу нескольких открытых террас с удобными скамейками, зеленым газоном и дорожками. Например, после напряженной контрольной можно будет перекусить на террасе кафе на первом этаже. А выход на эксплуатируемую крышу будет организован из библиотеки.

Также в школе создана безбарьерная среда с современными лифтами, санузлами и душевыми для людей с инвалидностью.

Юным футболистам, теннисистам и даже граффитистам

Отдельное внимание - занятиям спортом. Погонять мяч можно на двух полях, которые облагорожены искусственным покрытием для юниорского футбола и мини-футбола. Рядом расположены площадки для игры в теннис, баскетбол, волейбол. Есть рампа для скейтбординга и workout-зоны с тренажерами. Юным граффитистам также найдется, чем себя занять – для их творчества подготовлена специальная площадка с бетонными стенами для граффити.

Здание школы соединено специальной галереей со спортивно-оздоровительным комплексом. В нем расположено два бассейна: один длиной 25 метров для взрослых и старших школьников, второй – для учеников младших классов. Здесь же обустроены две сауны, тренажерный и танцевальный залы, кафе и просторный холл для посетителей. К слову, спортивный центр спроектирован таким образом, чтобы в нем могли заниматься не только школьники, но и жители района Новая Боровая.

Возведение новой школы обошлось застройщику в 20 миллионов долларов. На этом строительство учреждений образования в современном микрорайоне не заканчивается. По соседству с первой школой "А-100 Девелопмент" строит еще одну, рассчитанную на 510 учащихся. Пока ведется ее проектирование. К строительству планируют приступить через полтора года. Ее тоже передадут на баланс города. Всего в Новой Боровой будет построено четыре школы.

Марина Мануйлик

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