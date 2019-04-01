С риелторами работать станет проще

1 апреля, Минск / БЕЛТА/. 22 июля 2018 года вступили в силу изменения в Закон Республики Беларусь "О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним". Эти изменения - прямое отражение общей политики государства по созданию современной цифровой экономики у нас в стране. О том, как работает практически через год после принятия изменений белорусский рынок недвижимости, БЕЛТА рассказали эксперты группы компаний "ТВОЯ СТОЛИЦА".

Эксперты отмечают, что риелторские организации получили больше полномочий по взаимодействию с государственными организациями. Сегодня некоторые агентства недвижимости, зарегистрированные в качестве авторизованных посредников, наравне с нотариусами и адвокатами, могут взаимодействовать с организацией по государственной регистрации напрямую, направляя заявки о государственной регистрации сделок с объектами недвижимости в электронном виде. А при наличии специальной лицензии агентство может не только выдавать копии правоустанавливающих документов в отношении объектов недвижимости, но и удостоверять такие документы, полученные в электронном виде из организации по государственной регистрации.

Законом четко определено, что агентство недвижимости, зарегистрированное в качестве авторизованного посредника, имеет право от имени потребителя риелторской услуги составлять заявки:

- о госрегистрации объекта недвижимости;

- о внесении исправлений, отметок в регистрационную книгу;

- о предоставлении сведений и документов из единого государственного регистра недвижимого имущества и так далее.

Составленная заявка посредством электронного взаимодействия передается в организацию по государственной регистрации. Иными словами, потребитель, обратившийся за услугами в риелторскую компанию, имеющую такие полномочия, сокращает временные затраты на последующее оформление правоустанавливающих документов на объект недвижимости.

Потребителю нет необходимости ехать в организацию по государственной регистрации для подачи пакета документов. На основании договора на риелторские услуги сразу после проведения сделки купли-продажи риелторы это сделают за него, направив весь пакет посредством специального программного обеспечения.

Наличие специальной лицензии на удостоверение формы внешнего представления электронного документа на бумажном носителе дает агентству недвижимости право придавать полученному из организации по регистрации документу надлежащую юридическую силу. Такая лицензия выдается Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь и только при соблюдении определенных условий. Агентству недвижимости, заинтересованному в получении этого документа, необходимо пройти специальную экспертизу. Уполномоченная комиссия проверяет систему безопасности, правильность ведения деятельности, в том числе оформления документов, и компетенции сотрудников в месте оказания услуг. Риелторская компания, получившая данную лицензию, наделяется правом удостоверять специальной печатью свидетельство о государственной регистрации объекта недвижимости по окончании сделки купли-продажи. Такой удостоверенный документ является официальным. Таким образом покупатель, обратившийся в такую компанию, получает в ее офисе полный комплекс услуг: от подбора объекта недвижимости на первом этапе до получения официального свидетельства о праве собственности на завершающем. Эксперты рынка недвижимости отмечают, что одна риелторская компания прошла проверку и получила данную лицензию.

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