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24 декабря 2020, 09:00

С Рождеством и с Новым годом! И с новой квартирой на лучших условиях праздничной Акции!

Новый год мы любим! За теплые встречи с родными и лучшими друзьями. За подарки и волшебство праздничных дней! Именно сейчас могут воплотиться самые смелые мечты и желания. Например, мечта о собственной столичной квартире. В канун Рождества и Нового года руководство компании "Дана Астра" обратилось ко всем своим покупателям, ко всем жителям страны, к своим клиентам и партнерам.

Дорогие друзья!

Мы хотим тепло и искренне поздравить с наступающими праздниками каждого из вас, каждую белорусскую семью!

Вы оказали нам высочайший уровень доверия, и без вас не было бы тех достижений, которыми мы сегодня искренне гордимся.

Мы помним, какой была Беларусь 36 лет назад. Тогда мы впервые приехали налаживать сотрудничество с предприятиями по поставке белорусской техники в бывшую Югославию. За эти годы страна очень изменилась. По красоте и развитию инфраструктуры Минск можно смело сравнивать с самыми известными европейскими столицами. Но в первую очередь все замечают, что самым важным ресурсом страны являются люди — искренние и гостеприимные. Мы работали в разных странах и можем с уверенностью сказать, что белорусский народ – это самый образованный, трудолюбивый и талантливый народ! И мы вам безмерно благодарны!

Мы вместе с вами прошли этот трудный год, омраченный пандемией, из-за которой пострадала вся мировая экономика. Но Республика Беларусь и в этом вопросе проявила взвешенный подход к проблеме и сумела максимально сохранить свою экономику.

При строительстве комплексов мы стараемся максимально использовать потенциал рабочей силы страны, и практически все строительные материалы и строительную технику закупаем на белорусских предприятиях.

К сожалению, в ходе любого строительства бывают замечания или задержки, и мы благодарны вам за ваше понимание.

Как инвесторы мы выражаем свое уважение и благодарность всем белорусским компаниям, которые сотрудничают с нами!

Сейчас наша главная цель – реализация проекта Международного финансового центра в комплексе Minsk World, который станет главным центром притяжения мирового капитала в Республику Беларусь, даст возможность привлечь крупные международные инвестиции. А это значит создание в будущем тысяч новых рабочих мест для белорусов различных специальностей. И поэтому не случайно ОАЭ выбрали Беларусь как страну для долгосрочного стратегического сотрудничества.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест
Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Мы благодарны вам за многие годы доверия, за то, что вы выбираете квартиры и недвижимость, которые мы строим для вас. И, конечно, жилая и коммерческая недвижимость, которая возводится в комплексе Minsk World становится выгодной прибыльной инвестицией, постоянной растущей в цене. Вместе с вами мы осуществим все намеченные цели и достигнем самого высокого уровня в стандартах строительства!

Мы сделаем все возможное, чтобы ваши мечты стали реальностью!

Вы знаете наши объекты, которые уже ранее построены и функционируют в Минске – жилые комплексы "Рахманинов", "Вивальди", "Чайковский", "Бетховен", "Моцарт".

Уходящий год мы считаем успешным - все планы выполнены, и даже с опережением.

В 2020-м году на полгода раньше срока было завершено строительство многофункционального комплекса "Маяк Минска", который преобразил район возле Национальной библиотеки. На берегу Слепянской водной системы, на месте бывшего пустыря вырос новый город – красивый, комфортный, современный, с самым большим на сегодня торгово-развлекательным центром страны Dana Mall и бизнес-центром Dana Center.

В уходящем году на финишную прямую вышли работы по возведению уникального комплекса "Парк Челюскинцев" – престижного жилья премиум-класса, которое строится в наиболее благополучном с точки зрения экологии районе Минска. Дома первой линии находятся буквально у границ парка Челюскинцев и Ботанического сада, а сам комплекс расположен в самом центре столицы – на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка. Рядом с комплексом детские сады, паркинг, обустроенная территория для отдыха.

Комплекс "Маяк Минска" построен, "Парк Челюскинцев" будет сдан уже в следующем году – на этом компании "Эмирэйтс Блю Скай" ("Зомекс") и "Дубай Вотер Фронт" ("Белинтероба") завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций.

Уходящий год стал очень успешным и для многофункционального комплекса Minsk World.

Год обязательно войдет в историю комплекса Minsk World – первый квартал самого масштабного строительного проекта Европы завершен!

В целом за год строительная площадка изменилась до неузнаваемости – сегодня работы ведутся во всех кварталах комплекса, и сдача домов в эксплуатацию здесь происходит почти каждую неделю!

Мы знаем, что такое комфортная среда городской жизни. Поэтому стремимся создать все условия для того, чтобы владельцы квартир могли как можно быстрее приступать к ремонту и заселению.

Комплекс Minsk World называют городом будущего – именно таким будет современный Минск. Продуманный, уютный, комфортный, с развитой инфраструктурой, которая будет делать городскую среду ярче, интереснее, насыщеннее.

Мы считаем своей главной целью, чтобы комфортное жилье в современном комплексе могли приобрести большинство белорусских семей! И уверенно смотреть в будущее с собственной престижной недвижимостью!

Надежность и стабильность – важный итог уходящего года для покупателей престижного столичного жилья и коммерческой недвижимости в многофункциональных комплексах "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев" и Minsk World! Акции и специальные предложения для многодетных семей, молодоженов, спортсменов, работников IT-сферы, педагогов и, конечно, работников системы здравоохранения, которые спасли и спасают жизни белорусов в период пандемии, сделали наши предложения по приобретению недвижимости еще более доступными и привлекательными для каждой белорусской семьи.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с Рождеством и Новым годом!

Пусть проблемы и трудности, с которыми пришлось столкнуться многим, останутся в году уходящем, а Новый год подарит каждому настоящее счастье, оптимизм и самый позитивный настрой!

Пусть крепким будет здоровье, пусть рядом всегда будут ваши родные и близкие!

Пусть теплым и ярким будет огонь вашего семейного очага!

Пусть любовь, добро и благополучие определяют атмосферу вашего дома! А о комфорте и красоте вашего нового жилья позвольте позаботиться нам!

В мешке Деда Мороза обязательно найдется ваша новая квартира в одном из наших комплексов, ведь именно в эти дни и только до 11 января праздничная Акция - самые выгодные лучшие Рождественские и Новогодние предложения для вас! Подробности условий Акции по телефону 7675 и на сайте bir.by.

С Рождеством! С Новым годом!

Искренне ваша, "Дана Астра"

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