С верой в чудо и силу воды: крещенские купания в архивных фотографиях БЕЛТА

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Длинную череду зимних праздников продолжает Крещение. Оно отмечается в ночь с 18 на 19 января и сопровождается давней народной традицией окунаться в прорубь в любой мороз. Из желающих искупаться в ледяной воде каждый год выстаиваются очереди. Ведь считается, что в этот день вода приобретает особую силу - очищает и исцеляет. Как проходят крещенские купания в Беларуси - смотрите в фотоподборке БЕЛТА.

Крещенское купание прошло на водохранилище Вяча, 2016 год

Сотрудники МЧС окунулись в прорубь на Цнянском водохранилище, 2014 год

Минск, 2019 год

Минский район, 2014 год

Прежде чем решаться окунаться в прорубь, медики и спасатели просят изучить рекомендации и максимально обезопасить себя. Помните, что алкоголь категорически противопоказан, не погружаться в воду с головой и заходить в нее только в специально организованных для этого местах.

Во время крещенского купания на Цнянском водохранилище, 2017 год

Гродненский район, 2019 год

Минский район, 2018 год

Наталья и Анна Грачевы из Жлобина, 2017 год

Крещенские купания прошли у Всехсвятской церкви в Минске, 2015 год

Минск, 2015 год

Крещенское купание на Вяче, 2014 год

Минский район, 2018 год

Витебский район, 2018 год

На Крещение Господне минчане окунулись в прорубь. Минск, 2019 год

Крещенское купание в Логойском районе, 2018 год

Крещенское купание. Минский район, 2014 год

Цнянское водохранилище, 2018 год

Безопасность во время крещенских купаний в Беларуси обеспечат около 400 спасателей ОСВОД