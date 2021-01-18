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18 января 2021, 08:06

С верой в чудо и силу воды: крещенские купания в архивных фотографиях БЕЛТА

Водолаз спасательной станции "Юбилейная" Денис Филиппович. Гродненский район, 2018 год
Водолаз спасательной станции "Юбилейная" Денис Филиппович. Гродненский район, 2018 год

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Длинную череду зимних праздников продолжает Крещение. Оно отмечается в ночь с 18 на 19 января и сопровождается давней народной традицией окунаться в прорубь в любой мороз. Из желающих искупаться в ледяной воде каждый год выстаиваются очереди. Ведь считается, что в этот день вода приобретает особую силу - очищает и исцеляет. Как проходят крещенские купания в Беларуси - смотрите в фотоподборке БЕЛТА.

Крещенское купание прошло на водохранилище Вяча, 2016 год
Крещенское купание прошло на водохранилище Вяча, 2016 год

Сотрудники МЧС окунулись в прорубь на Цнянском водохранилище, 2014 год
Сотрудники МЧС окунулись в прорубь на Цнянском водохранилище, 2014 год

Минск, 2019 год
Минск, 2019 год

Минский район, 2014 год
Минский район, 2014 год

Прежде чем решаться окунаться в прорубь, медики и спасатели просят изучить рекомендации и максимально обезопасить себя. Помните, что алкоголь категорически противопоказан, не погружаться в воду с головой и заходить в нее только в специально организованных для этого местах.

Во время крещенского купания на Цнянском водохранилище, 2017 год
Во время крещенского купания на Цнянском водохранилище, 2017 год

Гродненский район, 2019 год
Гродненский район, 2019 год

Минский район, 2018 год
Минский район, 2018 год

Наталья и Анна Грачевы из Жлобина, 2017 год
Наталья и Анна Грачевы из Жлобина, 2017 год

Крещенские купания прошли у Всехсвятской церкви в Минске, 2015 год
Крещенские купания прошли у Всехсвятской церкви в Минске, 2015 год

Минск, 2015 год
Минск, 2015 год

Крещенское купание на Вяче, 2014 год
Крещенское купание на Вяче, 2014 год

Минский район, 2018 год
Минский район, 2018 год

Витебский район, 2018 год
Витебский район, 2018 год

На Крещение Господне минчане окунулись в прорубь. Минск, 2019 год
На Крещение Господне минчане окунулись в прорубь. Минск, 2019 год

Крещенское купание в Логойском районе, 2018 год
Крещенское купание в Логойском районе, 2018 год

Крещенское купание. Минский район, 2014 год
Крещенское купание. Минский район, 2014 год

Цнянское водохранилище, 2018 год
Цнянское водохранилище, 2018 год

Безопасность во время крещенских купаний в Беларуси обеспечат около 400 спасателей ОСВОД

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