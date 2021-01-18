С верой в чудо и силу воды: крещенские купания в архивных фотографиях БЕЛТА

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Длинную череду зимних праздников продолжает Крещение. Оно отмечается в ночь с 18 на 19 января и сопровождается давней народной традицией окунаться в прорубь в любой мороз. Из желающих искупаться в ледяной воде каждый год выстаиваются очереди. Ведь считается, что в этот день вода приобретает особую силу - очищает и исцеляет. Как проходят крещенские купания в Беларуси - смотрите в фотоподборке БЕЛТА.
Прежде чем решаться окунаться в прорубь, медики и спасатели просят изучить рекомендации и максимально обезопасить себя. Помните, что алкоголь категорически противопоказан, не погружаться в воду с головой и заходить в нее только в специально организованных для этого местах.
Безопасность во время крещенских купаний в Беларуси обеспечат около 400 спасателей ОСВОД