С видом на Национальную библиотеку: в "Маяке Минска" стартует продажа квартир в доме "Микеланджело"

Во вторник, 27 мая, у тех, кто мечтал приобрести квартиру в лучшем районе Минска, в самом современном доме и с потрясающими видами из окон, есть стопроцентный повод зайти в отдел продаж компании "Дана Холдингз". Крупнейший белорусский застройщик объявляет о старте продаж квартир в новом доме, получившем название "Микеланджело".
Минчане давно, еще на стадии строительства, обратили внимание на необычный комплекс зданий в квартале "Маяк Минска". Расположенный в самом начале пешеходного бульвара Пикассо, прямо напротив Национальной библиотеки, он стал входными воротами в "город в городе" – именно по такому принципу создавался "Маяк Минска". Впечатление подчеркивается огромной аркой, через которую с бульвара открывается вид на алмаз библиотеки и пляшущие струи фонтана "Дана Танец". И это не просто парадный вход – это лицо всего комплекса "Маяк Минска". А такому статусу необходимо соответствовать!
Шесть зданий необычной архитектуры, которую разрабатывали лучшие специалисты международного холдинга "Дана" из разных стран мира, возведены на двухэтажном стилобате – единой многофункциональной платформе. Дом "Микеланджело", который на карте города отмечен как №5 – первое из зданий, в котором начались продажи квартир. И теперь у каждого есть возможность присмотреться к этому дому повнимательнее!
Дом двухсекционный, но объединяет две секции общее дизайнерское лобби с местом для консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столом и зонами отдыха – как в лучших гостиницах мира.
У здания переменная этажность – от 9 до 13 этажей. В стилобате под этим домом размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Что очень удобно для автовладельцев, доступ к машинам возможен как с улицы, так и непосредственно из жилого дома – в паркинг можно спуститься на лифте.
Переменная этажность здания, предложенная архитекторами – это не только чисто дизайнерское решение, но и особый уровень комфорта жилых помещений. Каскадом террас этажи "спускаются" в сторону Национальной библиотеки.
Эти открытые террасы есть у квартир третьего этажа, а также 10 – 13 этажей. Расположенные на перепадах эксплуатируемой кровли, террасы позволяют владельцам квартир, обращенных в сторону Национальной библиотеки, наслаждаться потрясающим видом и на сам "алмаз", и на парковую зону Слепянской водной системы.
И, конечно же, летними вечерами отсюда так приятно наслаждаться потрясающим светомузыкальным и лазерным шоу фонтана "Дана Танец"!
В жилой архитектуре всего Минска дом "Микеланджело" задает новый, особый уровень. Ведь здесь применены решения, которые ранее практически не использовались при жилом строительстве в Беларуси. Например, фасад, который обращен к Национальной библиотеке, полностью выполнен с панорамным остеклением – это обеспечивает наилучший вид из окон каждой квартиры, а любоваться здесь действительно есть чем! Более того, фасад имеет наклонную геометрию – верхние этажи будто нависают над нижними, и таким образом обеспечивается наилучшая обзорность и одновременно приватность жилого пространства.
И, конечно же, далеко не в каждом доме Минска можно выйти из квартиры на лестничную площадку и спуститься к своей машине на лифте. Ни дождь, ни мороз с подземным паркингом не становятся проблемой, когда надо отнести в автомобиль маленького ребенка или разгрузить в непогоду пакеты из гипермаркета. Не говоря уж о том, что владельцы машиномест никогда не будут по вечерам, возвращаясь домой, ломать голову над тем, где пристроить своего верного железного коня!
Особая тема – качество жизни в доме "Микеланджело". Все квартиры свободной планировки, поэтому каждый владелец сможет оборудовать свое жилое пространство по своему вкусу и потребностям. Лифты скоростные и бесшумные, общественные помещения с великолепной дизайнерской отделкой, здесь установлены современные домофоны и системы видеонаблюдения. Дом престижен каждым своим нюансом!
Но не зря же говорят, что расположение определяет ценность жилья! О преимуществах всего комплекса "Маяк Минска" хорошо известно. Это и прекрасное транспортное сообщение – рядом с главным проспектом столицы, в двадцати минутах езды от Национального аэропорта "Минск" и буквально у входа на станцию метро "Восток".
Это и развитая социальная инфраструктура, которая включает суперсовременную школу, детские сады, кружки и студии, многочисленные магазины, объекты общественного питания и сервиса, парковочные места для автомобилей.
Конечно же, это самый большой в стране торгово-развлекательный центр "Дана Молл", в котором представлены магазины как лучших белорусских производителей, так и самых известных мировых брендов, а также есть художественная галерея-салон "АртХаос", огромный кинотеатр и бескрайний фудкорт на любой вкус! А для деловых людей построен современный бизнес-центр класса А – Dana Center.
Но, пожалуй, главная фишка всего комплекса – пешеходный бульвар Пикассо, который связывает весь архитектурный замысел проекта "Маяк Минска" воедино и становится центром общения и встреч для всех жителей.
Это безусловно самая красивая пешеходная улица в Минске, с грамотной планировкой и великолепным архитектурным решением. Здесь есть все для комфорта и удовольствия жителей – каждый день открываются новые магазины, кафе, офисы туркомпаний, заведения сферы услуг. Конечно же, установлены удобные лавочки, обустроен широкий променад.
И даже собственные арт-объекты есть – скульптурные композиции! Здесь каждый может ощутить, какой потенциал заложен в подобной организации городского пространства, какие фестивали, праздники – как для жителей комплекса, так и для всех минчан – позволяют они организовывать. И как позволяют отдохнуть и расслабиться.
А жителям дома "Микеланджело" особенно повезет – ведь выходя из подъезда, они будут попадать прямо на бульвар Пикассо, а самое сердце комплекса!
Вице-президент компании "Дана Холдингз" Вибор Мулич убежден, что дом "Микеланджело" – уникальное по красоте и комфорту предложение для жизни в столице.
– Сегодня мы начинаем продажу квартир в самом красивом, на наш взгляд, жилом здании Минска и с лучшим видом, особенно из квартир, обращенных в сторону Национальной библиотеки. Квартирография в этом здании очень интересная и сделана по самым высоким мировым стандартам. Есть здесь и небольшие квартиры, от 50 метров, и пентхаусы площадью почти 200 метров. Здание уже полностью построено, а некоторые квартиры предлагаются даже с отделкой, – отметил Вибор Мулич.
В общем, самое время заглянуть в офис продаж компании "Дана Холдингз"! И не надо сдерживать свои мечты о собственной квартире, опасаясь скромных финансовых возможностей. Во-первых, компания предлагает кредитные программы самых крупных белорусских банков с наиболее выгодными условиями. Ставки начинаются от 7,49%, кредиты выдаются на срок до 20 лет, а покрывают 80-90% стоимости квартир. А во-вторых, "Дана Холдингз" находит индивидуальный подход к каждому клиенту, чтобы подобрать оптимальный вариант финансирования покупки, а том числе с предоставлением рассрочки от застройщика и с различным размером первоначального взноса в зависимости от возможностей покупателя.
И ведь что очень важно – дом полностью завершен, а значит, понравившуюся квартиру можно осмотреть, а после покупки сразу браться за отделку!
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