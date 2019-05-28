С видом на Национальную библиотеку: в "Маяке Минска" стартует продажа квартир в доме "Микеланджело"

Во вторник, 27 мая, у тех, кто мечтал приобрести квартиру в лучшем районе Минска, в самом современном доме и с потрясающими видами из окон, есть стопроцентный повод зайти в отдел продаж компании "Дана Холдингз". Крупнейший белорусский застройщик объявляет о старте продаж квартир в новом доме, получившем название "Микеланджело".

Минчане давно, еще на стадии строительства, обратили внимание на необычный комплекс зданий в квартале "Маяк Минска". Расположенный в самом начале пешеходного бульвара Пикассо, прямо напротив Национальной библиотеки, он стал входными воротами в "город в городе" – именно по такому принципу создавался "Маяк Минска". Впечатление подчеркивается огромной аркой, через которую с бульвара открывается вид на алмаз библиотеки и пляшущие струи фонтана "Дана Танец". И это не просто парадный вход – это лицо всего комплекса "Маяк Минска". А такому статусу необходимо соответствовать!

Через огромную арку открывается вид на алмаз библиотеки и на пляшущие струи фонтана "Дана Танец"

Шесть зданий необычной архитектуры, которую разрабатывали лучшие специалисты международного холдинга "Дана" из разных стран мира, возведены на двухэтажном стилобате – единой многофункциональной платформе. Дом "Микеланджело", который на карте города отмечен как №5 – первое из зданий, в котором начались продажи квартир. И теперь у каждого есть возможность присмотреться к этому дому повнимательнее!

Дом "Микеланджело" комплекса "Маяк Минска"

Дом двухсекционный, но объединяет две секции общее дизайнерское лобби с местом для консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столом и зонами отдыха – как в лучших гостиницах мира.

Лобби дома "Микеланджело" со специально оборудованной детской комнатой, а так же со стойкой консьержа

У здания переменная этажность – от 9 до 13 этажей. В стилобате под этим домом размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Что очень удобно для автовладельцев, доступ к машинам возможен как с улицы, так и непосредственно из жилого дома – в паркинг можно спуститься на лифте.

Из жилого дома в паркинг можно спуститься на лифте

Переменная этажность здания, предложенная архитекторами – это не только чисто дизайнерское решение, но и особый уровень комфорта жилых помещений. Каскадом террас этажи "спускаются" в сторону Национальной библиотеки.

Переменная этажность здания – это не только чисто дизайнерское решение, но и особый уровень комфорта жилых помещений

Эти открытые террасы есть у квартир третьего этажа, а также 10 – 13 этажей. Расположенные на перепадах эксплуатируемой кровли, террасы позволяют владельцам квартир, обращенных в сторону Национальной библиотеки, наслаждаться потрясающим видом и на сам "алмаз", и на парковую зону Слепянской водной системы.

С открытых террас, обращенных в сторону Национальной библиотеки, открывается потрясающий вид на сам "алмаз", и на парковую зону Слепянской водной системы

И, конечно же, летними вечерами отсюда так приятно наслаждаться потрясающим светомузыкальным и лазерным шоу фонтана "Дана Танец"!

Летними вечерами жители смогут наслаждаться потрясающим светомузыкальным и лазерным шоу фонтана "Дана Танец"!

В жилой архитектуре всего Минска дом "Микеланджело" задает новый, особый уровень. Ведь здесь применены решения, которые ранее практически не использовались при жилом строительстве в Беларуси. Например, фасад, который обращен к Национальной библиотеке, полностью выполнен с панорамным остеклением – это обеспечивает наилучший вид из окон каждой квартиры, а любоваться здесь действительно есть чем! Более того, фасад имеет наклонную геометрию – верхние этажи будто нависают над нижними, и таким образом обеспечивается наилучшая обзорность и одновременно приватность жилого пространства.

Фасад полностью выполнен с панорамным остеклением – это обеспечивает наилучший вид из окон каждой квартиры

И, конечно же, далеко не в каждом доме Минска можно выйти из квартиры на лестничную площадку и спуститься к своей машине на лифте. Ни дождь, ни мороз с подземным паркингом не становятся проблемой, когда надо отнести в автомобиль маленького ребенка или разгрузить в непогоду пакеты из гипермаркета. Не говоря уж о том, что владельцы машиномест никогда не будут по вечерам, возвращаясь домой, ломать голову над тем, где пристроить своего верного железного коня!

Особая тема – качество жизни в доме "Микеланджело". Все квартиры свободной планировки, поэтому каждый владелец сможет оборудовать свое жилое пространство по своему вкусу и потребностям. Лифты скоростные и бесшумные, общественные помещения с великолепной дизайнерской отделкой, здесь установлены современные домофоны и системы видеонаблюдения. Дом престижен каждым своим нюансом!

Общественные помещения с великолепной дизайнерской отделкой

Современные скоростные бесшумные лифты

Но не зря же говорят, что расположение определяет ценность жилья! О преимуществах всего комплекса "Маяк Минска" хорошо известно. Это и прекрасное транспортное сообщение – рядом с главным проспектом столицы, в двадцати минутах езды от Национального аэропорта "Минск" и буквально у входа на станцию метро "Восток".

Это и развитая социальная инфраструктура, которая включает суперсовременную школу, детские сады, кружки и студии, многочисленные магазины, объекты общественного питания и сервиса, парковочные места для автомобилей.

Социальная инфраструктура включает суперсовременную школу, детские сады, кружки и студии, многочисленные магазины, объекты общественного питания и сервиса, парковочные места для автомобилей

Конечно же, это самый большой в стране торгово-развлекательный центр "Дана Молл", в котором представлены магазины как лучших белорусских производителей, так и самых известных мировых брендов, а также есть художественная галерея-салон "АртХаос", огромный кинотеатр и бескрайний фудкорт на любой вкус! А для деловых людей построен современный бизнес-центр класса А – Dana Center.

Крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный центр "Дана Молл" – рай для приятного шопинга и самых разнообразных развлечений

В состав многофункционального комплекса "Маяк Минска" входит бизнес-центр Dana Center - идеальное место для ведения самого успешного бизнеса

Но, пожалуй, главная фишка всего комплекса – пешеходный бульвар Пикассо, который связывает весь архитектурный замысел проекта "Маяк Минска" воедино и становится центром общения и встреч для всех жителей.

Главная фишка всего комплекса "Маяк Минска" – пешеходный бульвар Пикассо

Это безусловно самая красивая пешеходная улица в Минске, с грамотной планировкой и великолепным архитектурным решением. Здесь есть все для комфорта и удовольствия жителей – каждый день открываются новые магазины, кафе, офисы туркомпаний, заведения сферы услуг. Конечно же, установлены удобные лавочки, обустроен широкий променад.

Бульвар Пикассо – самая красивая пешеходная улица в Минске. Здесь же, установлены удобные лавочки, обустроен широкий променад

И даже собственные арт-объекты есть – скульптурные композиции! Здесь каждый может ощутить, какой потенциал заложен в подобной организации городского пространства, какие фестивали, праздники – как для жителей комплекса, так и для всех минчан – позволяют они организовывать. И как позволяют отдохнуть и расслабиться.

А жителям дома "Микеланджело" особенно повезет – ведь выходя из подъезда, они будут попадать прямо на бульвар Пикассо, а самое сердце комплекса!

Бульвар Пикассо позволяет организовывать фестивали, праздники как для жителей комплекса, так и для всех минчан.

Вице-президент компании "Дана Холдингз" Вибор Мулич убежден, что дом "Микеланджело" – уникальное по красоте и комфорту предложение для жизни в столице.

Вице-президент компании "Дана Холдингз" Вибор Мулич

– Сегодня мы начинаем продажу квартир в самом красивом, на наш взгляд, жилом здании Минска и с лучшим видом, особенно из квартир, обращенных в сторону Национальной библиотеки. Квартирография в этом здании очень интересная и сделана по самым высоким мировым стандартам. Есть здесь и небольшие квартиры, от 50 метров, и пентхаусы площадью почти 200 метров. Здание уже полностью построено, а некоторые квартиры предлагаются даже с отделкой, – отметил Вибор Мулич.

В общем, самое время заглянуть в офис продаж компании "Дана Холдингз"! И не надо сдерживать свои мечты о собственной квартире, опасаясь скромных финансовых возможностей. Во-первых, компания предлагает кредитные программы самых крупных белорусских банков с наиболее выгодными условиями. Ставки начинаются от 7,49%, кредиты выдаются на срок до 20 лет, а покрывают 80-90% стоимости квартир. А во-вторых, "Дана Холдингз" находит индивидуальный подход к каждому клиенту, чтобы подобрать оптимальный вариант финансирования покупки, а том числе с предоставлением рассрочки от застройщика и с различным размером первоначального взноса в зависимости от возможностей покупателя.

И ведь что очень важно – дом полностью завершен, а значит, понравившуюся квартиру можно осмотреть, а после покупки сразу браться за отделку!

Подробную информацию можно получить на сайте BIR.BY и по номеру телефона +375 17 269 32 90. Отдел продаж компании расположен по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, DanaCenter, 1-й этаж.

Добро пожаловать домой!

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