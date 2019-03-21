Садовые товарищества Беларуси задолжали за электроэнергию Br8 млн

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая дисциплина по оплате электроэнергии в садоводческих товариществах оставляет желать лучшего, по данным на 1 января 2019 года, задолженность составила около Br8 млн, сообщил сегодня на пресс-конференции "Особенности открытия дачного сезона: вопросы электро- и газоснабжения, применение тарифов на энергоресурсы в садоводческих товариществах" начальник управления сбыта энергии ГПО "Белэнерго" Виктор Житкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Около 98% от суммы задолженности приходится на садовые товарищества Минской области. К неплательщикам применяются различные меры воздействия, в том числе при несвоевременной оплате начисляется пеня.

"Обязанность потребителей своевременно и в полном объеме оплачивать потребленную электроэнергию закреплена законодательно. Еще в 2002 году принято постановление, которым утверждено положение о порядке ввода режимов ограничений и отключений потребителям природного газа, электрической и тепловой энергии для неплательщиков. Отключение от сетей энергоснабжения - крайняя мера, она применяется редко. Ведется претензионно-исковая работа, применяется досудебное урегулирование споров", - отметил Виктор Житкевич.-0-