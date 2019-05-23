"Сахаровские чтения" открываются в БГУ

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция "Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века" открывается сегодня в Международном государственном экологическом институте имени А.Д.Сахарова БГУ, сообщили БЕЛТА организаторы.

В конференции с очными, заочными и стендовыми докладами примут участие более 400 студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых из 17 стран - Беларуси, России, Украины, Молдовы, Армении, Польши, Германии, Сербии, Турции, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Италии, Ирана, Франции, Швеции, США.

На конференции будут открыты секции по 12 направлениям, например, по ядерным технологиям и радиационной безопасности, экологическому образованию в интересах устойчивого развития, медицинской физике и электронике. Запланированы также заседания круглых столов по проблемам биомедицинской этики и актуальным вопросам лингвистической подготовки специалистов экологического профиля к профессиональной и межкультурной коммуникации.

Во время конференции 23 мая пройдет кино-talk "Ты заметил, как меняется планета?" с международными экспертами из России, Турции и Польши, организаторами которого стали Министерство энергетики Беларуси, госкорпорация "Росатом" и МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ. Состоится дискуссия об экологических вызовах, будут показаны фильмы из цикла Wild Edens.

Сахаровские чтения пройдут 23-24 мая при поддержке Минобразования, Минприроды, Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС.-0-