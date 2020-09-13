Сайт МНС и электронные сервисы работают в штатном режиме - пресс-служба

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный сайт Министерства по налогам и сборам и электронные сервисы работают в штатном режиме, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МНС.

В ведомстве отметили, что распространяемая информация о проблемах с доступом не соответствует действительности.

"Сайт Министерства по налогам и сборам и электронные сервисы для всех категорий плательщиков работают в штатном режиме", - проинформировали в пресс-службе.

В МНС заверили, что приложат все усилия, чтобы для добросовестных плательщика не было каких-либо неудобств.-0-