22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сайт МВД возобновил работу. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"Официальный сайт ведомства, работа которого по техническим причинам была приостановлена, теперь снова функционирует", - проинформировала Ольга Чемоданова.
МВД приносит извинения за временные неудобства.
"Уверены, что количество пользователей интернет-ресурса будет расти и все желающие смогут в привычном режиме воспользоваться его возможностями в полном объеме", - добавила Ольга Чемоданова.-0-