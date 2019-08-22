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22 августа 2019, 13:33

Сайт переписи населения Беларуси заработает с полуночи 4 октября

Фото из архива
Фото из архива
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Доля республиканского бюджета в подготовке и проведении переписи сократилась до 35% - Белстат
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22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный сайт переписи населения 2019 года, на котором любой желающий сможет самостоятельно заполнить опросник, заработает 4 октября. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Промосайт по адресам www.перепись.бел или www.census.by запустим уже завтра. Там размещены информация о прошедших переписях и отсчет времени до предстоящей. Сам сайт заработает в полночь 4 октября, - сказала Инна Медведева. - Главная его цель - дать возможность переписаться по интернету".

Это стало возможным благодаря использованию ресурса межбанковской системы идентификации (МСИ). "Ее преимущества: широкий охват потенциальных пользователей - примерно 70% населения, наличие простой и оперативной процедуры саморегистрации в системе. Для включенных в базу данных МСИ граждан достаточно ввести идентификационный номер паспорта и номер телефона, чтобы получить уникальный код и перейти к заполнению переписного листа", - отметила Инна Медведева.

МСИ была выбрана из-за высокого доверия к содержащейся в ней информации, так как данные проверяются в государственных источниках. Пройдя процедуру регистрации, человек получит предзаполненный переписной лист, где уже будут указаны фамилия, имя, отчество, личный номер, дата и место рождения. Останется дополнить его недостающей информацией - образование, место проживания, сколько людей с вами проживает и так далее. МСИ позволит максимально упростить процесс. При этом переписаться можно будет с любого устройства, подключенного к интернету. Программный продукт очень простой в использовании.

Перепись населения Республики Беларусь пройдет 4-30 октября 2019 года, предыдущая проводилась 10 лет назад. Отличием нынешней станет возможность гражданам самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет. Также переписаться можно будет на стационарных участках. Еще один способ - у себя на дому - в ходе устного опроса переписчика.

"Участки будут работать с 4 по 30 октября. Интернет-перепись пройдет с 4 по 18 октября, по 21 октября мы берем время, чтобы сверить списки. И затем наши переписчики пойдут к населению - тем, кто до 18 числа не переписался. Тот, кто переписался по интернету, по окончании заполнения опросника получит сертификат об этом (в нем указаны только Ф.И.О. и место проживания). Этот документ можно скачать. И если вдруг к такому человеку придет переписчик, можно предъявить сертификат", - пояснила Инна Медведева.

Она особо подчеркнула, что предприняты все меры по защите информации. Данные, которые перенаправляются по интернету, будут шифроваться и поступать на закрытый сервер Белстата. Оперативно-аналитический центр, компании ПВТ, которые выиграли тендер, во главу угла также ставят безопасность и конфиденциальность данных, полученных в ходе переписи. "Право обрабатывать эту информацию есть только у нескольких человек, выделена комната, в которую могут войти только они. Все данные прежде всего будут обезличиваться - каждому человеку будет присвоен номер, а Ф.И.О. и адрес исключены. Далее начнется работа по агрегации данных - именно они станут основой для принятия управленческих решений", - заключила глава Белстата.-0-

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инновации информационные технологии перепись населения
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