Салон связи МТС превратился в вернисаж. Посетители увидят выставку уникальных картин

В головном офисе компании в Минске заработала экспозиция картин незрячих художников TECHNOцвет. Выставка переехала из Национального художественного музея. Представленные картины создавались с помощью специального устройства Lihtar в рамках совместного проекта с инициативой BelonicaArt.

В экспозиции головного офиса МТС демонстрируется 15 работ. Все картины написаны незрячими художниками, которые освоили технику рисования с нуля. Распознавать цвета им помогало изобретенное в Беларуси устройство и приложение Lihtar. У каждого из участников проекта – своя творческая биография: кто-то потерял зрение из-за болезни, но большинство из них не видят с самого рождения.

Всего в рамках совместного проекта МТС и BelonicaArt создано более 40 работ, более половины из которых куплены ценителями искусства из восьми стран: Англии, Польши, Эстонии, Украины, Беларуси, России, Латвии и Литвы.

Картины обозначены QR-кодами – благодаря им посетители могут прослушать музыкальное сопровождение или описание работы.

Кроме того, картины можно трогать. Полотна имеют особую структуру, которая помогает художнику ориентироваться на холсте, а зрителю – через тактильные ощущения проникнуться философией проекта.

Представленные картины доступны для покупки – так каждый может поддержать инициативу BelonicaArt и начинающих художников.

Выставку картин можно посетить во время работы головного офиса МТС по адресу: пр-т Независимости, 95, с 9 до 21 часов. Экспозиция открыта по 29 декабря.