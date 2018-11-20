Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
20 ноября 2018, Вт
+1°C
Сплошная облачность EUR 2.4041
USD 2.1058
RUB 3.1947
Главное
Ильхам Алиев и Александр Лукашенко Лукашенко и Алиев заявили о переходе отношений Беларуси и Азербайджана на качественно новый уровень
Президент
Алиев: по всем направлениям сотрудничества с Беларусью мы видим конкретные результаты
Политика
"Зажигай!" - участники детского "Евровидения" стали гостями Дворца Независимости в Минске
Общество
Самая "черная пятница" - в самом большом ТРЦ страны Dana Mall
Общество
До 13 градусов мороза ожидается в Беларуси на этой неделе
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Экспорт белорусской мясной продукции в январе-сентябре вырос на 11%
10:43 Экономика
Спортивно-оздоровительный центр откроется в Брагине к областным "Дажынкам"
10:40 Регионы
В Испании поезд сошел с рельсов
10:36 В мире
Пилотный проект по реорганизации фтизиатрической службы будет расширен - Малашко
10:34 Общество
Руководство Администрации Президента проведет выездные приемы граждан 20-23 ноября
10:31 Общество
Исследователи из восьми стран примут участие в студенческом олимпийском форуме
10:25 Общество
Белорусская команда по керлингу проиграла Англии на ЧЕ в Таллине
10:19 Спорт
Региональные отборы на конкурсы "Славянского базара" стартуют 5 декабря с Гродно
10:12 Культура
Белорусские атлеты выступят в шести видах спорта на ЕЮОФ в Сараево
10:01 Спорт
Микроавтобус сбил пешехода на нерегулируемом переходе под Брестом
09:57 Происшествия
"Зажигай!" - участники детского "Евровидения" стали гостями Дворца Независимости в Минске
09:54 Общество
Беларусь расширит производство препаратов для антиретровирусной терапии
09:35 Общество
В Белый дом привезли рождественскую ель
09:32 Калейдоскоп
Беларусь вдвое увеличит закупку современных препаратов для лечения гепатита С
09:22 Общество
Непал и Индия лидируют в списке стран с самым высоким уровнем загрязнения воздуха
09:12 В мире
Самая "черная пятница" - в самом большом ТРЦ страны Dana Mall
09:00 Общество
Ольга Плотникова разыграет квартиру от "Евроопт"! Смотрите в прямом эфире на ОНТ в 18.20!
09:00 Общество
В Японии проверят работу ведущих авиакомпаний страны в связи с пьянством пилотов
08:57 В мире
Премии в сфере шоу-бизнеса и медиапространства "Невероятный Ферзь" вручат 24 ноября в Могилеве
08:51 Регионы
Самых быстрых и нарядных бегунов определят на новогоднем мини-марафоне в Гродно
08:43 Регионы
Все новости
Темы
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Новый год Новый год
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Самая "черная пятница" - в самом большом ТРЦ страны Dana Mall

Общество 20.11.2018 | 09:00

Когда город окутывает сумрак самой ненастной поры года, когда на улицах сгущается осенний туман, а воздух становится колючим от мороза - тогда и случается "черная пятница". А самая-самая "черная пятница" - в крупнейшем торгово-развлекательном центре Беларуси Dana Mall!

В последнюю пятницу последнего осеннего месяца, 23 ноября, огни ТРЦ Dana Mall будут гореть особенно ярко и притягательно. По специальным и очень привлекательным ценам покупатели смогут приобрести не только одежду и обувь мировых брендов и отечественных производителей, но и развлечься в свое удовольствие - самая "черная пятница" будет действовать и в многозальном кинотеатре, и на фуд-корте!

Самая черная пятница будет действовать и в многозальном кинотеатре, и на фудкорте!
Самая черная пятница будет действовать и в многозальном кинотеатре, и на фудкорте!

А ровно в 17.00 в главном атриуме ТРЦ Dana Mall начнется грандиозная шоу-программа. Всех посетителей торгового центра порадуют виртуозные танцевальные номера коллективов Trend Deluxe и Lamp Post Show. На сцене появится лучший двойник Майкла Джексона в Беларуси знаменитый Олег Усов. Прозвучат выступления стильного коллектива Meriem Band, выступит также Аннагазель Гокинаева с группой Taboo. А всколыхнет этот яркий осенний вечер знаменитый DJ Jimmy Nelson - самая "черная пятница" станет и самой веселой!

В 17.00 в главном атриуме ТРЦ Dana Mall начнется грандиозная шоу-программа
В 17.00 в главном атриуме ТРЦ Dana Mall начнется грандиозная шоу-программа

Знаменитый DJ Jimmy Nelson всколыхнет этот яркий осенний вечер
Знаменитый DJ Jimmy Nelson всколыхнет этот яркий осенний вечер

Традиции "черных пятниц" зародились в западных странах и долгое время были непонятны для отечественной торговли и незнакомы для белорусских покупателей. Во всем мире "черная" - это последняя пятница ноября, день, когда продавцы устанавливают особые скидки. Белорусская торговля может объявлять "черные пятницы" круглый год, правда, скидки при этом отнюдь не "черные". Но с появлением ТРЦ Dana Mall все изменилось - "черные пятницы" здесь проводятся с момента открытия, и скидки при этом достигают 90%!

В ТРЦ Dana Mall "черные пятницы" проводятся с момента открытия
В ТРЦ Dana Mall "черные пятницы" проводятся с момента открытия

Отметим, что в ТРЦ Dana Mall открыты магазины тех же мировых брендов, которые работают в Варшаве и Вильнюсе, Барселоне и Берлине. И уровень цен в минских салонах этих компаний в эту пятницу будет точно таким же, как в других европейских странах. Большой шопинг стал реальностью для белорусских покупателей - вместе с ТРЦ Dana Mall.

Большой шопинг стал реальностью для белорусских покупателей – вместе с ТРЦ Dana Mal
Большой шопинг стал реальностью для белорусских покупателей – вместе с ТРЦ Dana Mal

Пропустить такое событие - просто невозможно! Пусть осеннюю хандру разгонит великолепный, лучший в стране шопинг и яркая концертная программа!

Запоминайте адрес: ТРЦ Dana Mall, ул.Мстиславца, 11, ст.м. "Восток".

Это будет круто!

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Минск, торговля
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4041 BYN 2.4 BYN 2.408 BYN
USD
2.1058 BYN 2.1 BYN 2.107 BYN
RUB
3.1947 BYN 3.192 BYN 3.21 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Беларусь предлагает свое участие в инфраструктурных проектах в Азербайджане
Все видео

Фотоновости

Участники детского "Евровидения" стали гостями Дворца Независимости в Минске
Все фото

Инфографика

Детское "Евровидение-2018" Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет 25 ноября в Минске. В нем примут участие представители рекордного количества стран - 20.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Беларусь и Азербайджан совместно выходят на рынки третьих стран
Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения
Азербайджан намерен открыть торговые дома в областных центрах Беларуси
Политика
Ильхам Алиев Беларусь и Азербайджан поддерживают друг друга на международной арене - Алиев
Мясникович: Беларусь настроена вести полноценную европейскую политику
Беларусь готовится поставить в Азербайджан новую партию военной техники
Экономика
Фото с сайта индустриального парка "Великий камень" Пробный запуск производства двигателей состоялся в "Великом камне"
Экспорт белорусской мясной продукции в январе-сентябре вырос на 11%
Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-октябре увеличились на 4,1%
Происшествия
Место происшествия. Фото из архива Пытавшийся ограбить банк в Могилеве приговорен к 15 годам лишения свободы
Микроавтобус сбил пешехода на нерегулируемом переходе под Брестом
ДТП в Минске: "Ситроен" въехал в котлован
Регионы
Во время церемонии В Городокском районе газифицированы н.п.Прудники и турбаза "Лосвидо"
Спортивно-оздоровительный центр откроется в Брагине к областным "Дажынкам"
Премии в сфере шоу-бизнеса и медиапространства "Невероятный Ферзь" вручат 24 ноября в Могилеве
Спорт
Во время матча. Фото из группы болельщиков ХК "Амур" в ВК Хоккеисты "Динамо-Минск" стартовали с победы над "Амуром" в выездной серии КХЛ
Белорусская команда по керлингу проиграла Англии на ЧЕ в Таллине
Белорусские атлеты выступят в шести видах спорта на ЕЮОФ в Сараево
Технологии
Фото telegraph.co YouTube начал бесплатно показывать популярные фильмы
Ученые воссоздали черную дыру в 3D
Юрий Дудь и Настя Ивлеева получили премию в области веб-индустрии
Культура
РЕПОРТАЖ: Light up, или Чем удивят зрителя участники детского "Евровидения-2018"
Региональные отборы на конкурсы "Славянского базара" стартуют 5 декабря с Гродно
Архитектуру Гомеля представит художник-экспериментатор Ирина Панкова на выставке "Симфония города"
В мире
Фото из twitter-аккаунта Giorgio Morera‏ В Австралии арестованы трое подозреваемых в подготовке теракта в Мельбурне
В Испании поезд сошел с рельсов
Непал и Индия лидируют в списке стран с самым высоким уровнем загрязнения воздуха
Калейдоскоп
Фото из twitter-аккаунта Мелании Трамп В Белый дом привезли рождественскую ель
Португальские астрономы обнаружили "второе Солнце"
Принц Чарльз появился на обложке журнала вместе с шестимесячным внуком
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Александр Барауля,
Юлия Комлева,
Александр Веденин,
Денис Крупец 21 ноября, 14:00 Подготовка к проведению в Минске чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - 2019 Пресс-конференция Владимир Гракун 20 ноября, 14:30 О развитии производства органической продукции в Беларуси Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко 14 ноября "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы Пресс-конференция Андрей Лобович,
Валерий Голубовский 13 ноября Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций Пресс-конференция Анатолий Котов,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами
Газета 7 дней
Ньюборн. Про малышей и фотографов
Царская рыба
Аквакультура экономит валюту
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия