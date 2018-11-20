Самая "черная пятница" - в самом большом ТРЦ страны Dana Mall

Когда город окутывает сумрак самой ненастной поры года, когда на улицах сгущается осенний туман, а воздух становится колючим от мороза - тогда и случается "черная пятница". А самая-самая "черная пятница" - в крупнейшем торгово-развлекательном центре Беларуси Dana Mall!

В последнюю пятницу последнего осеннего месяца, 23 ноября, огни ТРЦ Dana Mall будут гореть особенно ярко и притягательно. По специальным и очень привлекательным ценам покупатели смогут приобрести не только одежду и обувь мировых брендов и отечественных производителей, но и развлечься в свое удовольствие - самая "черная пятница" будет действовать и в многозальном кинотеатре, и на фуд-корте!

Самая черная пятница будет действовать и в многозальном кинотеатре, и на фудкорте!

А ровно в 17.00 в главном атриуме ТРЦ Dana Mall начнется грандиозная шоу-программа. Всех посетителей торгового центра порадуют виртуозные танцевальные номера коллективов Trend Deluxe и Lamp Post Show. На сцене появится лучший двойник Майкла Джексона в Беларуси знаменитый Олег Усов. Прозвучат выступления стильного коллектива Meriem Band, выступит также Аннагазель Гокинаева с группой Taboo. А всколыхнет этот яркий осенний вечер знаменитый DJ Jimmy Nelson - самая "черная пятница" станет и самой веселой!

В 17.00 в главном атриуме ТРЦ Dana Mall начнется грандиозная шоу-программа

Знаменитый DJ Jimmy Nelson всколыхнет этот яркий осенний вечер

Традиции "черных пятниц" зародились в западных странах и долгое время были непонятны для отечественной торговли и незнакомы для белорусских покупателей. Во всем мире "черная" - это последняя пятница ноября, день, когда продавцы устанавливают особые скидки. Белорусская торговля может объявлять "черные пятницы" круглый год, правда, скидки при этом отнюдь не "черные". Но с появлением ТРЦ Dana Mall все изменилось - "черные пятницы" здесь проводятся с момента открытия, и скидки при этом достигают 90%!

В ТРЦ Dana Mall "черные пятницы" проводятся с момента открытия

Отметим, что в ТРЦ Dana Mall открыты магазины тех же мировых брендов, которые работают в Варшаве и Вильнюсе, Барселоне и Берлине. И уровень цен в минских салонах этих компаний в эту пятницу будет точно таким же, как в других европейских странах. Большой шопинг стал реальностью для белорусских покупателей - вместе с ТРЦ Dana Mall.

Большой шопинг стал реальностью для белорусских покупателей – вместе с ТРЦ Dana Mal

Пропустить такое событие - просто невозможно! Пусть осеннюю хандру разгонит великолепный, лучший в стране шопинг и яркая концертная программа!

Запоминайте адрес: ТРЦ Dana Mall, ул.Мстиславца, 11, ст.м. "Восток".

Это будет круто!