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03 августа 2020, 14:49

Самая популярная специальность у абитуриентов БГУИР - "информационные системы и технологии"

Фото из архива
Фото из архива
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3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая популярная специальность у абитуриентов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники в этом году - "информационные системы и технологии (в игровой индустрии)". На одно бюджетное место там претендует 8 человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУИР.

Всего на 1060 бюджетных мест подано 1690 заявлений (в 2019-м - 1024 и 1938 соответственно). На технико-технологический профиль - 1582 заявления, что на 53,6% превышает план приема (1030). Желающих учиться на экономических специальностях втрое больше, чем бюджетных мест, - 108 заявлений при плане приема 30. На военный факультет подали документы 87 абитуриентов (план приема 79). "Самый высокий конкурс сложился на специальность "информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" (ФИТУ). Туда подано 116 заявлений при плане приема 15. На специальность "электронный маркетинг" инженерно-экономического факультета конкурс составляет 4 человека на место - подано 62 заявления на 15 мест, на "программное обеспечение информационных технологий" ФКСиС - почти 4 человека на место: подано 331 заявление при плане приема 85", - рассказали в пресс-службе.

Самый высокий конкурс среди факультетов на экономическом профиле инженерно-экономического факультета (ИЭФ) - 108 заявлений на 30 мест. На ФКСиС подали документы 575 абитуриентов при плане приема 265. На третьем месте - ФИТУ: 426 и 215 соответственно. А вот на факультете радиотехники и электроники (ФРЭ) план набора не выполнен - абитуриенты подали 87 заявлений на 155 мест. Как рассказали в университете, рекордные баллы в БГУИР принесли две девушки: Валерия Романович (396, "экономика электронного бизнеса") и Виктория Бобр (394, "программное обеспечение информационных технологий").

На заочную бюджетную форму обучения подали документы 60 абитуриентов при плане приема 30. На заочной бюджетной сокращенной форме обучения (ИИТ) только 5 мест, а желающих поступить - 42. На дневную бюджетную сокращенную форму обучения принято 116 заявлений (105), дневную платную сокращенную - 10 заявлений (45), вечернюю платную сокращенную (ИИТ) - 18 заявлений (75), заочную платную сокращенную (ИИТ) - 540 (465).

На 1245 мест дневного платного обучения по состоянию на 12.00 сегодня уже подано 473 заявления. Пока здесь лидирует "экономика электронного бизнеса" (ИЭФ) - на 105 мест там уже подано 111 заявлений. На такое же количество мест по специальности "электронный маркетинг" подано 76 заявлений. У платников популярны те же специальности, что и у бюджетников. На специальностях "информационные системы и технологии (в игровой индустрии) и "программное обеспечение информационных технологий" заполнено уже более половины мест - 58 заявлений на 105 мест и 93 и 125 соответственно. На заочную и дистанционную платную форму документы подали 55 абитуриентов (план набора - 175), на дистанционную платную - 12 (35).

В пресс-службе напомнили, что зачисление в БГУИР происходит по общеуниверситетскому конкурсу. В своем заявлении абитуриент мог указать в порядке приоритетности даже все специальности технико-технологического профиля. Если при зачислении он не проходит по первой указанной им специальности, то система проверят вторую и так далее. Тех, кто не прошел ни на одну из них, комиссия записывает еще в один список по убыванию баллов. При наличии свободных мест эти абитуриенты зачисляются на другие специальности решением приемной комиссии. Если абитуриентам не понравится предложенный вариант, они могут забрать документы и переориентироваться на платное обучение с желаемым списком специальностей. В результате бюджетные места могут освободиться для тех, кому не принципиальна специальность, а важен вуз.

Заседание приемной комиссии, на которой состоится зачисление, пройдет 6 августа. Протокол о зачислении будет опубликован на сайте к 18.00. В электронном кабинете абитуриента также появится информация о том, на какую специальность он прошел. Прием документов на платную форму получения образования (дневную, заочную, дистанционную) продлится по 15 августа.-0-

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