Сами себе ГАИ

Право разъехаться после аварии без вызова ГАИ наши водители получили в 2010-м. Однако многие по привычке даже при мелком "недоразумении" на дороге все еще набирают 102. Объясняем, как правильно самому оформить европротокол и быстро получить страховую выплату.

1. Что такое европротокол

Вопреки некоторым мнениям, европротокол – это не какой-то особенный бланк, а сам процесс оформления ДТП его участниками без вызова сотрудников ГАИ. Приставка "евро" говорит о том, что эта практика пришла к нам из других европейских стран. В данном случае речь идет об использовании стандартного бланка извещения о ДТП, который выдает вам страховая компания при заключении договора.

2. В каком случае он применяется

По этой упрощенной схеме можно оформить не каждое дорожно-транспортное происшествие. Для того, чтобы составить европротокол, должны быть соблюдены следующие условия:

– в ДТП участвовали не более двух автомобилей;

– не был нанесен ущерб другому имуществу, помимо участвовавших в нем автомобилей;

– нет погибших и пострадавших – водителей, пассажиров или пешеходов;

– оба водителя имеют право на управление транспортными средствами соответствующей категории;

– оба участника происшествия имеют действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности;

– у водителей нет разногласий относительно обстоятельств и причин ДТП, а также нанесенных автомобилям повреждений;

– водители транспортных средств, участвовавших в происшествии, не предъявляют претензий к состоянию друг друга;

– вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается водителями данных ТС в размере до 800 евро по курсу Национального банка.

В целом условия оформления европротокола вполне просты, но важно соблюсти их все без исключения. То есть, если при ДТП повреждены три и более авто или один из участников происшествия повредил, к примеру, светофор, европротоколом воспользоваться не получится. Вызывайте ГАИ. То же самое ждет водителей, не согласных в оценке причин

и обстоятельств случившегося – если никто не признает свою вину или не согласен с оценкой масштабов нанесенных повреждений, принимать решение будут сотрудники автоинспекции и страховая компания. Если участник ДТП агрессивен, пьян или у него отсутствуют водительское удостоверение и страховка или он находится под действием наркотических веществ, ни о каком европротоколе не может быть и речи. Опять же – вызывайте ГАИ.

3. Как оформить европротокол

а) сразу после происшествия остановитесь и выставите знак аварийной остановки, сохранив все следы и детали случившегося;

б) совместно со вторым участником ДТП определите его виновника, обстоятельства и нанесенные повреждения, учитывая размер максимальной выплаты по европротоколу;

в) совместно заполните один бланк извещения о ДТП, в котором указаны персональные данные участников, обстоятельства и причины происшествия, его виновник, а также нанесенные автомобилям повреждения.

4. Соберите доказательства

По возможности стоит собрать максимум доказательной информации о случившемся: сделать фото- или видеозапись, где будет виден общий план расположения автомобилей после ДТП, фотографии каждого из автомобилей с четко видимыми номерными знаками, следы торможения, если они есть, а также все поврежденные детали обоих авто, включая осколки и обломки, оставшиеся на месте столкновения;

5. Возьмите контакты

Можно собрать контакты и показания свидетелей ДТП, а при наличии записи происшествия с видеорегистратора сохранить ее в качестве доказательной базы.

6. Разделите экземпляры бланка

Один экземпляр заполненного извещения остается у потерпевшего – бланк нужно будет предоставить страховщику вместе с заявлением о выплате страхового возмещения. Второй экземпляр остается у ответственного за причинение вреда.

Обратите внимание: извещение о ДТП необходимо заполнить правильно. Оно не должно содержать противоречивых показаний, быть подписано обоими участниками происшествия, легко читаться и не иметь повреждений. Не стоит оставлять в нем пустые графы и строки – в них нужно ставить прочерки или зачеркнуть их крест-накрест или буквой Z.

Закончив оформление документа, оба участника могут покинуть место происшествия.

В течение пяти рабочих дней потерпевший должен обратиться либо в страховую компанию виновника, либо в ту, где был оформлен его договор страхования. Следует отметить: в случае оформления ДТП с помощью европротокола в действиях виновника не усматривается состав правонарушения и, соответственно, он не привлекается к административной ответственности.

Будь примером

Во время проведения специального комплексного мероприятия "Внимание – дети!" с 25 августа по 5 сентября в светлое время суток водители должны двигаться с включенным ближним светом фар (п.166.9ПДД). А 28 августа Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения под девизом: "Будь примером своему ребенку!" с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма перед началом учебного года.

Лайфхак 7 Дней:

Получить бланки извещения можно при страховании автомобиля, а если они были использованы – у любого страхового агента либо на любой автозаправочной станции.

В 2018-м более 30% страховых случаев оформлено без вызова ГАИ путем заполнения бланка извещения о ДТП.

Страховая выплата по европротоколу не более 800 евро. Есть вопросы по оформлению ДТП без вызова ГАИ – звоните в кол-центр по номеру 140. Он работает круглосуточно.