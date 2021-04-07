"Самое главное, что это свое, национальное!" - как "Патриоты Беларуси" побывали во Дворце Независимости

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники республиканского общественного объединения "Патриоты Беларуси" со своими семьями посетили с экскурсией Дворец Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

В последнее время желающих попасть во Дворец Независимости все больше и больше. Каждую неделю здесь проходят по несколько экскурсий. В ставших - без преувеличения - уже историческими залах спешат побывать представители общественных объединений и группы инициативных граждан, сотрудники предприятий и работники государственных органов.

Например, перед сегодняшней группой "Патриотов Беларуси" Дворец Независимости с экскурсией посетили сотрудники Следственного комитета. Самих же "Патриотов Беларуси" здесь побывало уже несколько сотен.

Уже традиционно гостей резиденции (хоть глава государства и не любит называть так Дворец Независимости, который создавался, прежде всего, как символ суверенитета белорусского государства) в зале торжественных церемоний от имени Президента приветствовала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Она отметила, что Дворец Независимости в последние месяцы принял так много экскурсий, что уже превращается в "открытую народную площадку". "Дворец Независимости - это прямое подтверждение тому, что у белорусов золотые руки. При желании наши люди могут абсолютно все, - заявила она. - Сейчас Президента во Дворце Независимости нет - хозяева здесь те, кого мы приглашаем в гости. Так что добро пожаловать!"

Один из участников экскурсии - командир одного из взводов в Центре повышения квалификации МВД Виталий Петоченко. Он пришел со своим сыном - пятиклассником Женей. Для мужчины участие в объединении "Патриоты Беларуси" - это возможность окунуться в благотворительные проекты. "Мы считаем, что добро спасет мир. Я и сына своего тоже приобщаю", - отмечает он.

"Надо рассказывать нашей молодежи, как было раньше. Сейчас везде супермаркеты, а в нашей деревушке даже магазина не было, только за четыре километра. И это был не супермаркет, а обычная избушка с деревянными полочками, на которых ничего не было. Никогда не забуду эти времена. А сейчас страна развивается. Я провожу эти параллели и вижу, что есть с чем сравнить. Это же не само пришло", - подчеркивает офицер.

Молодая айтишница Светлана Абрамович впечатлена не только интерьерами Дворца Независимости, но и спортивной формой главы государства. Девушка часто посещает хоккейные матчи, и не исключено, что ее любимый игрок катается под номером "01". Кстати, Светлана Абрамович тоже занимается спортом и даже ведет занятия по стретчингу. "Мне очень нравится, что наш Президент за здоровый образ жизни, то, в какой он форме, как себя поддерживает. Я считаю, что он достойный пример для подражания", - отмечает девушка.

За участие в патриотических и благотворительных акциях Светлана Абрамович не раз подвергалась хейту. "Когда выставляла в соцсетях фотографии с флагом государственным тоже был хейт. С некоторыми друзьями детства мы перестали общаться: было сказано столько слов, которые не забудутся. Политические моменты решатся, но когда близкие люди переходят на личности и все агрессивно подается, с этой точки зрения было очень жаль потерять близких. Но с другой стороны, я приобрела много новых знакомств, узнала жизнерадостных людей, которые ценят то, что у них есть сейчас", - добавляет Светлана Абрамович.

"Ой! Сердце разрывается! Какая красота! - не смогла сдержать эмоций еще одна участница экскурсии Людмила Гоман. - Самое главное, что это свое, национальное. Прелесть, конечно!"

Людмила Васильевна более 40 лет отработала медсестрой в институте онкологии и уже находится на заслуженной пенсии. "Отдыхаю", - как говорит женщина. На экскурсию она приехала с семьей: сыном, невесткой и внуками. Вместе с родными Людмила Васильевна периодически участвует и в акциях в поддержку государственного суверенитета - "как здоровье позволяет". Например, она неоднократно принимала участие в автопробегах. А во время одного из таких мероприятий в Витебской области ей даже удалось найти могилу отца, который погиб во время войны.

"Я пережила послевоенное детство, пережила Хрущева и кукурузу, все наши карточки, когда не было ничего в магазинах, нечего было купить. А у меня тогда и зять жил, и дочка. И мне нужно было зятю еще и на ссобойку дать. Вот это было тяжело. А сейчас всего хватает, я еще и детям помогаю", - говорит Людмила Гоман.

Общественное объединение "Патриоты Беларуси" зародились в самое острое время в жизни страны, а официально было зарегистрировано Министерством юстиции в конце прошлого года. Его участники ставят своей целью построение независимой, сильной, стабильной и процветающей Беларуси.

Сперва участники объединения организовывали автопробеги в поддержку единой и мирной Беларуси, но теперь их деятельность гораздо шире: это образовательные и спортивные инициативы, благотворительность и, конечно, политика - искренняя и безусловная поддержка прогосударственного курса. За активную гражданскую позицию и наличие своего мнения "Патриоты Беларуси" регулярно подвергаются хейту со стороны оппозиционно настроенных граждан. Причем это не просто критика или желание вступить в дискуссию, а откровенный буллинг и преследование. Например, недавно в интернет попал список с номерами тысяч машин, владельцы которых участвуют в автопробегах, и теперь звучат призывы не обслуживать этот транспорт на СТО.

Как заявляют в общественном объединении, его деятельность направлена на воспитание у граждан уважения к государственным символам Беларуси, объединение граждан на основе патриотических и духовно-нравственных ценностей народа, его культурных традиций и исторической судьбы. Участники общественного объединения стремятся к сохранению суверенитета и независимости государства.-0-

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