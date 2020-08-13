Самое главное - сохранение мира, недопущение человеческих жертв и насилия - мнение

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самое главное - сохранение мира, недопущение человеческих жертв и насилия. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М.Горького Сергей Ковальчик.

"Я очень гордился своей страной, когда мы предоставили площадку для переговоров Украине, когда враждующие стороны сели за стол переговоров. То, что происходит у нас сейчас, - тяжело и больно для любой страны. На мой взгляд, сегодня нужно всем остановиться и начать вести диалог на основе Конституции. Потому что самое главное, и этому нас учит опыт соседей, - сохранение мира, недопущение человеческих жертв и насилия. Надо помнить, что человеческая жизнь - наивысшая ценность на земле", - сказал Сергей Ковальчик.

По его словам, любые конфликты всегда влекут жертвы с двух сторон. "Каждый человек уникален, а толпа неуправляема. На мой взгляд, когда начинается конфликт, надо сказать: люди, остановитесь и начните диалог. Это самое главное, о чем нужно помнить и к чему всегда нужно стремиться", - добавил он.-0-