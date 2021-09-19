Самое время сажать смородину! Подсказываем интересные сорта

Еще недавно мы лакомились ими, заготавливали ароматные сочные ягоды. Радовавшие вас кустарники ждут внимания. Позаботьтесь о них и, возможно, заведите новые необычные сорта.

В монастырских огородах русских городов этот неприхотливый кустарник с душистыми полезными плодами встречался уже в XI веке. Монахи не могли похвастаться большим разнообразием сортов. В современных же садах можно встретить кусты с ягодами круглой, овальной формы и любого размера. Они могут быть черного, вишневого, красного, розового, желтого, белого или даже зеленого цвета.

Омолаживающая обрезка

Нужен ли уход смородине? Многие садоводы выращивают ее на своих участках 5-7 лет, а когда плодоношение снижается, куст стареет - его выбрасывают. На самом деле при правильном уходе на одном месте растение может отлично себя чувствовать и радовать урожаем 15 лет.

Осенний уход за смородиной не отнимет много времени, сокодвижение останавливается, и куст замирает в ожидании нашего внимания. Все, что нужно, -обрезка, подкормка, полив, обработка.

Обрезка - обязательное омолаживающее мероприятие, способствующее улучшению качества и увеличению урожайности. Чтобы не навредить растению, целесообразнее проводить ее именно осенью, ведь весной почки на кустах просыпаются очень рано.

Есть несколько нехитрых правил, которые позволят вам все сделать грамотно. Итак, удаляйте:

старые (старше 5 лет), слабо плодоносящие (с мелкими ягодами) ветки;

больные, надломанные, поврежденные побеги и ветки;

побеги, стелющиеся по земле;

побеги, растущие внутрь и загущающие крону.

Осмотрите куст, ваша задача - сформировать здоровое растение с прямостоящими разновозрастными ветками. Их должно быть от 15 до 20 в зависимости от возраста куста. Чем он старше, тем больше веток. Нет смысла оставлять ветки, радовавшие урожаем 6 лет. Удалите их как можно ниже у основания.

Молодые кусты тоже нуждаются в санитарной и формирующей обрезке. Не жадничайте, обычно удалению подлежит до трети побегов, появившихся за год. Оставьте 3-5 самых мощных ровных побега. Так вы сформируете здоровое растение, которое будет радовать вас на протяжении многих лет.

Укоротите все разветвления на ветках любого года, оставляя три почки, а на побегах прошлого года срежьте верхушки. Правильно сформированный куст хорошо проветривается, прогревается солнечными лучами и освещается.

Начинать обрезать смородину можно в конце сентября, завершить процедуру обязательно следует с наступлением устойчивых заморозков.

Применяйте только острые чистые инструменты: секатор, садовую пилку. Обрезая несколько кустов, периодически мойте и обрабатывайте инструмент.

Удаляя ветви, обращайте внимание на срезы, они должны быть светло-зеленые. Любые изменения в окраске сердцевины, отверстия внутри веток - сигнал о поражении вредителями или болезнями. Обнаружите одну зараженную ветку, придется проверить и другие.

Заряжаем влагой

Смородина - растение благодарное и отплатит за заботу хорошим урожаем. Подкормите кусты фосфорно-калийными удобрениями: 50 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия для молодых кустов, 100 г суперфосфата и 30 г сульфата калия на каждый взрослый куст.

Если вы приверженец органического земледелия и принципиально не используете химические удобрения, внесите под куст перепревший навоз (1/2 ведра под куст) или скошенную траву и стакан древесной золы, предварительно пролив приствольную зону микоризой. Обработку микоризой проводите при положительных температурах, а вот навоз лучше внести с наступлением первых заморозков. За зимний период органика перейдет в легко усваиваемую растением форму.

Уделите время приствольным кругам. Оставлять опавшие листья не стоит, уберите и сожгите их. В будущем они были бы источником болезней и вредителей.

Перекопайте зону вокруг смородины на глубину до 10 см с переворотом грунта, стараясь не повредить корневую систему. Этим вы значительно уменьшите количество зимующих вредителей, увеличите воздушный обмен в почве.

Вместе с подкормкой и обработкой прикорневых кругов проведите подсыпку кустов. Для этих целей отлично подойдет торф или полежавшие опилки, смешанные с компостом. Достаточно одного ведра на куст. Подсыпку уплотните.

Учтите, смородина - растение влаголюбивое. В природе она растет вдоль рек. Поэтому не позволяйте ей уйти в зимнюю спячку на сухой почве. Весь сентябрь заряжайте смородину влагой, регулярно поливая (при отсутствии осадков) по 3-5 ведер под куст.

Есть еще одно мероприятие, которое лучше всего провести осенью, - профилактическая обработка от грибных болезней. Оголенные ветви необходимо аккуратно и тщательно пролить любым противогрибковым препаратом или 2%-й бордоской жидкостью. Рекомендовать обработку биологическими препаратами не могу: они неэффективны при низких температурах.

Эти регулярные агротехнические мероприятия позволят получать хороший и стабильный урожай каждый год.

Молодые кустики

Осень - отличная пора обзавестись новыми необычными сортами этой разнообразной и удивительной ягоды. Выбирайте здоровые, без признаков болезней и повреждений саженцы. Если есть возможность оценить корневую систему, то она должна быть хорошо развита: не менее 15 см без наростов, признаков болезни, плесени, гнили. Высаживать на участок молодые кустики можно на протяжении сентября - с открытой корневой системой, до конца октября - с закрытой корневой системой (в контейнерах).

Особых премудростей нет. Выберите в меру влажное, солнечное место (для некоторых видов черной смородины подойдет и полутень, интересуйтесь характеристикой выбранного сорта). Заправьте посадочную яму размером 50х50х50 см питательным грунтом нейтральной кислотности, добавив 30 г суперфосфата и 2 стакана древесной золы, и высадите молодой кустик под углом 45 градусов.

Выбираем новые сорта

Мы уже привыкли к смородине с ягодами черного, красного, белого и даже розового цвета. Попробуйте и другие!

Ниже сорта смородины с зелеными ягодами, лучше всего подходящие для употребления в свежем виде.

"Изумрудное ожерелье" - среднепоздний сорт российской селекции с крупными ягодами сладко-кислого освежающего вкуса и с отличной урожайностью.

"Венни" - сорт финской селекции раннего срока созревания средней урожайности со сладкими на вкус крупными ягодами. Очень вкусные.

"Вилма" - еще один финский сорт, но уже позднего срока созревания, с очень сладкими вкусными ягодами и урожайный. Куст низкорослый.

"Галицкий Бурштын" - один из первых, старинный сорт, выведенный еще И.В.Мичуриным и актуальный по сей день, со средней урожайностью. Крупные ягоды имеют сладкий вкус с легкой кислинкой и медовый аромат.

Теперь о сортах смородины с ягодами вишневого цвета.

"Виксне" - среднеранний сорт с ягодами среднего размера, кисло-сладкими на вкус, с мелкими косточками и нежной тонкой кожицей, высокоурожайный. Содержит большое количество пектина. Встречаются кусты с белыми ягодами.

"Улюблена" - сорт украинской селекции среднего срока созревания с крупными сладкими и нежными ягодами овальной формы. Среднеурожайный.

Все эти сорта хорошо зимуют. Устойчивы к засухе. Почти не повреждаются грибковыми заболеваниями. Все ягоды созревают практически одновременно и не осыпаются.

Дина Шимченок,

газета "7 дней".-0-