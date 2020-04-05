5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет "Белавиа" отправился в Индию за группой белорусов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на аккаунт Министерства иностранных дел Беларуси в Facebook.

По информации МИД, из Национального аэропорта Минск вылетел специальный рейс "Белавиа", организованный совместно с посольством России в Беларуси. "Самолет направился в Дели, чтобы забрать еще одну группу белорусов и, по возможности, граждан других стран из Индии", - говорится в сообщении.

Как сообщал 4 апреля посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, российская сторона окажет содействие в возвращении белорусов из Дели домой и оплатит их перелет в Минск на борту самолета "Белавиа".-0-