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09 декабря 2021, 15:27

Самолет "Белавиа" возвращался в аэропорт Алматы из-за недомогания пассажира

Фото из архива
Фото из архива

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет "Белавиа" возвращался в аэропорт Алматы из-за недомогания пассажира, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.

"9 декабря рейс авиакомпании "Белавиа" вылетел в 5.10 по расписанию из Алматы. Во время набора высоты один из пассажиров потерял сознание. Кабинный экипаж действовал по инструкциям. На рейсе в качестве пассажира летел врач. После оказания первой помощи по рекомендации врача экипажем было принято решение о возвращении в аэропорт Алматы, где пассажир был передан медицинским работникам. Задержка прибытия в Национальный аэропорт Минск составила 1 час 57 минут", - рассказали в "Белавиа".

По информации, имеющейся в авиакомпании, пассажир чувствует себя удовлетворительно и планирует вылететь в Минск следующим рейсом.

"Белавиа" приносит искренние извинения за задержку рейса и желает здоровья пассажиру.-0-

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