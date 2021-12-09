9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет "Белавиа" возвращался в аэропорт Алматы из-за недомогания пассажира, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.
"9 декабря рейс авиакомпании "Белавиа" вылетел в 5.10 по расписанию из Алматы. Во время набора высоты один из пассажиров потерял сознание. Кабинный экипаж действовал по инструкциям. На рейсе в качестве пассажира летел врач. После оказания первой помощи по рекомендации врача экипажем было принято решение о возвращении в аэропорт Алматы, где пассажир был передан медицинским работникам. Задержка прибытия в Национальный аэропорт Минск составила 1 час 57 минут", - рассказали в "Белавиа".
По информации, имеющейся в авиакомпании, пассажир чувствует себя удовлетворительно и планирует вылететь в Минск следующим рейсом.
"Белавиа" приносит искренние извинения за задержку рейса и желает здоровья пассажиру.-0-