Самолет из Дубая с белорусами и иностранцами приземлился в Национальном аэропорту Минск

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет компании "Белавиа", следовавший из Дубая, с белорусами и иностранцами на борту приземлился в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

На борту самолета прилетели 114 белорусов и около полусотни иностранцев, среди них литовцы, украинцы, латыши, эстонцы, россияне, молдаване, гражданин Франции.

"Я украинец, очень рад, что мы прилетели "Белавиа". Безумно благодарен вашему консульству. Они в Дубае классно, профессионально работают - организовали чат, взяли всех, и мы прилетели. Так что мы братья, белорусы и украинцы, очень рады быть дома", - рассказал украинец Марсель.

Эстонец Андреас работает за границей. На рейс "Белавиа" попал благодаря взаимодействию государств. В родной Таллин он полетит завтра утром.

Отдыхавшая в ОАЭ белоруска Светлана рассказала, что на самолет попала через диппредставительство: "Мы связались с посольством - наш предыдущий рейс отменили". Светлана вместе со спутником собиралась улетать из ОАЭ 31 марта.

Белоруска Юлия работала в ОАЭ, в отпуск собиралась во второй половине апреля, но планы изменились - решила, что лучше успеть сейчас. Она рассказала несложный алгоритм попадания на борт: "Позвонила по телефону горячей линии, потом нас добавили в группу в WhatsApp, организовали, и все. Хорошо, что эвакуировали".

Из-за вводимых подавляющим большинством стран мира новыми ограничительными мерами, включая запрет международных авиационных перевозок, остается все меньше возможностей для оперативного возвращения белорусских граждан на родину. По данным МИД Беларуси, на сегодня помощь в различных форматах оказана уже более 5,5 тыс. белорусов. При этом ситуация постоянно осложняется, возможности сужаются.

Министерство иностранных дел указывает, что основными проблемными регионами массовой концентрации белорусских граждан продолжают оставаться Индия (в том числе штат Гоа), Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индонезия. Загранучреждениями подготовлены и актуализируются их списки, поддерживается постоянный контакт. "К сожалению, ввиду введенных российской стороной ограничений организованная многочисленная группа наших соотечественников этой ночью не смогла вылететь в Москву для дальнейшего транзита в Беларусь", - указано на странице МИД в Facebook.

МИД и все заинтересованные белорусские госорганы в курсе указанных проблем. Ведется всесторонне изучение всех возможных вариантов оперативной доставки белорусов из указанных дальних стран. Ведомство призывает отслеживать обновляемую информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел.-0-

Фото Рамиля Насибулина