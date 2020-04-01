ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 1 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:16 Выставка авангардной живописи открылась в Бресте Культура
19:05 Для беременных организовали онлайн-школу Общество
18:57 Вторая группа белорусских легкоатлетов вернулась со сборов в Кисловодске Спорт
18:44 Самолет из Дубая с белорусами и иностранцами приземлился в Национальном аэропорту Минск Общество
18:16 Неизвестный сообщил о минировании всех находящихся в Пулково самолетов В мире
18:15 Дни скидок пройдут в торговле Минска в апреле Регионы
18:00 Изоляция контактов первого уровня не оказывает существенного влияния на работу системы здравоохранения - Минздрав Общество
17:52 План мероприятий по профилактике коронавируса утвержден в Гродно Регионы
17:49 БГУ проведет дни открытых дверей онлайн Технологии
17:45 БЕЛАЗ отправил в Армению карьерные самосвалы Экономика
17:29 Максимум фасованного товара, дистанция в очереди не менее 1 м - рекомендации Брестского облисполкома Регионы
17:25 В Могилеве пресекли незаконную торговлю медицинскими масками Происшествия
17:22 Белорусы могут вылететь из КНР в субботу по маршруту Шанхай-Париж-Минск Общество
17:12 Белорусской разработкой для снижения аварий при ремонте дорог заинтересовались Россия и Украина Общество
17:00 Спектакль-концерт Купаловского "Вельтмайстар-акардэон" посмотрели онлайн около 7 тыс. зрителей Технологии
16:58 Гомельские предприятия выделяют средства на поддержку медиков Регионы
16:53 Мингорисполком и облисполкомы проведут 4 апреля прямые телефонные линии Общество
16:52 Механизатор в Горецком районе слил из трактора 100 л дизтоплива Происшествия
16:44 В Конго из-за обрыва линии электропередачи погибли 20 человек В мире
16:40 Двое минчан обвиняются в совершении преступлений с особой жестокостью Происшествия
16:38 Искусство на карантине: пользователи соцсетей воссоздают дома шедевры живописи Калейдоскоп
16:35 Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Кобрине с участием кроссовера и автобуса Происшествия
16:29 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Китае В мире
16:27 Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию более 19 т груш Происшествия
16:06 Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции предприятия "Данон Пружаны" Экономика
16:06 Беларусь планирует принять участие в клинических наблюдениях ВОЗ по лечению COVID-19 Общество
15:51 Аналитик БИСИ: инициатива о встрече лидеров ЕАЭС отвечает современным вызовам Политика
15:47 Совмин утвердил порядок профаттестации в сфере ЖКХ Общество
15:44 Минчанин похитил из торгового центра спортивную одежду и продал ее на ближайшем рынке Происшествия
15:44 Треть продукции предприятий Минпрома инновационная Экономика
Все новости
Все новости
Общество
01 апреля 2020, 18:44

Самолет из Дубая с белорусами и иностранцами приземлился в Национальном аэропорту Минск

Новости темы "Распространение коронавируса"
Изоляция контактов первого уровня не оказывает существенного влияния на работу системы здравоохранения - Минздрав
План мероприятий по профилактике коронавируса утвержден в Гродно

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет компании "Белавиа", следовавший из Дубая, с белорусами и иностранцами на борту приземлился в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

На борту самолета прилетели 114 белорусов и около полусотни иностранцев, среди них литовцы, украинцы, латыши, эстонцы, россияне, молдаване, гражданин Франции.

"Я украинец, очень рад, что мы прилетели "Белавиа". Безумно благодарен вашему консульству. Они в Дубае классно, профессионально работают - организовали чат, взяли всех, и мы прилетели. Так что мы братья, белорусы и украинцы, очень рады быть дома", - рассказал украинец Марсель.

Эстонец Андреас работает за границей. На рейс "Белавиа" попал благодаря взаимодействию государств. В родной Таллин он полетит завтра утром.

Отдыхавшая в ОАЭ белоруска Светлана рассказала, что на самолет попала через диппредставительство: "Мы связались с посольством - наш предыдущий рейс отменили". Светлана вместе со спутником собиралась улетать из ОАЭ 31 марта.

Белоруска Юлия работала в ОАЭ, в отпуск собиралась во второй половине апреля, но планы изменились - решила, что лучше успеть сейчас. Она рассказала несложный алгоритм попадания на борт: "Позвонила по телефону горячей линии, потом нас добавили в группу в WhatsApp, организовали, и все. Хорошо, что эвакуировали".

Из-за вводимых подавляющим большинством стран мира новыми ограничительными мерами, включая запрет международных авиационных перевозок, остается все меньше возможностей для оперативного возвращения белорусских граждан на родину. По данным МИД Беларуси, на сегодня помощь в различных форматах оказана уже более 5,5 тыс. белорусов. При этом ситуация постоянно осложняется, возможности сужаются.

Министерство иностранных дел указывает, что основными проблемными регионами массовой концентрации белорусских граждан продолжают оставаться Индия (в том числе штат Гоа), Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индонезия. Загранучреждениями подготовлены и актуализируются их списки, поддерживается постоянный контакт. "К сожалению, ввиду введенных российской стороной ограничений организованная многочисленная группа наших соотечественников этой ночью не смогла вылететь в Москву для дальнейшего транзита в Беларусь", - указано на странице МИД в Facebook.

МИД и все заинтересованные белорусские госорганы в курсе указанных проблем. Ведется всесторонне изучение всех возможных вариантов оперативной доставки белорусов из указанных дальних стран. Ведомство призывает отслеживать обновляемую информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел.-0-

Фото Рамиля Насибулина

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
авиарейсы аэропорт Белавиа Беларусь вирус МИД ОАЭ самолет
Новости рубрики Общество
Фото из архива Для беременных организовали онлайн-школу
Фото из архива Изоляция контактов первого уровня не оказывает существенного влияния на работу системы здравоохранения - Минздрав
Фото из архива Белорусы могут вылететь из КНР в субботу по маршруту Шанхай-Париж-Минск
Фото из архива Белорусской разработкой для снижения аварий при ремонте дорог заинтересовались Россия и Украина
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут 4 апреля прямые телефонные линии
Фото из архива Беларусь планирует принять участие в клинических наблюдениях ВОЗ по лечению COVID-19
Главное
Александр Лукашенко и Наталья Кочанова Лукашенко обсудил с Кочановой подготовку к выборам, ситуацию в экономике и тему коронавируса
Кочанова провела переговоры с руководством Европейского регионального бюро ВОЗ
Специалисты прокомментировали ситуацию с поставками импортного сырья в Беларусь в условиях пандемии
Три "Жемчужины" в ожерелье! В столичном комплексе "Минск Мир" - новоселья, акция и активное строительство
Топ-новости
Изоляция контактов первого уровня не оказывает существенного влияния на работу системы здравоохранения - Минздрав
Постановление Совмина: рост цен на товары и тарифов на услуги - не более 0,5% ежемесячно
Более 32 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси
Депутат: от арендодателей-частников ждут послаблений для пострадавшего от коронавируса бизнеса
Самолет из Дубая с белорусами и иностранцами приземлился в Национальном аэропорту Минск
Выплаты ветеранам ко Дню Победы стартуют 1 апреля
Беларусь призвала Литву к самообладанию и эффективному взаимодействию в борьбе с коронавирусом
В Беларуси вводится запрет на вывоз гречки, лука и чеснока
Белорусы могут вылететь из КНР в субботу по маршруту Шанхай-Париж-Минск
Белорусские вузы проводят дни открытых дверей онлайн
Дни скидок пройдут в торговле Минска в апреле
Лучшие фото БЕЛТА в марте
До +11°С ожидается по югу Беларуси 2 апреля
"Белпочта" приостановила работу сервиса по перенаправлению международных посылок в почтоматы
Ученые обнаружили эффективные антитела, способные блокировать COVID-19
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.