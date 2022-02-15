Самолет Москва - Аликанте совершил вынужденную посадку в Минске из-за плохого самочувствия пассажира

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Москва - Аликанте совершил вынужденную посадку в Национальном аэропорту Минск из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе воздушной гавани.

"Сегодня в 11.43 Airbus-A320neo авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс SBI3641 из Москвы в Аликанте, совершил вынужденную посадку в Национальном аэропорту Минск. Причиной внеплановой посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров рейса. Ему оказана своевременная медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.

В 12.55 борт вылетел из Национального аэропорта Минск и продолжил путь в Аликанте.-0-