23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс. Такая информация размещена в Telegram-канале аэропорта Минск, сообщает БЕЛТА.

"В 20.48 Boeing 737-800 Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс", - говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс по маршруту Афины - Вильнюс, пролетая над территорий Беларуси, подал сигнал о возникновении аварийной ситуации. Аэропорт получил сообщение в 12.50. Борт FR4978 подал условный код 7700 - это основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. Причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна.

По решению командира воздушного судна в 13.15 по минскому времени самолет совершил успешную посадку в Национальном аэропорту Минск, где на стоянке самолет уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи. Незамедлительно были проведены оперативные проверочные мероприятия, на место прибыли дополнительные расчеты МЧС, работали представители силовых структур.

На борту самолета находилось 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность. Сообщение о минировании не подтвердилось.

Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 УК.-0-