Самолет с 300 тыс. доз вакцины против COVID-19 вылетел из Пекина в Беларусь

18 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Из Китая в Беларусь 18 мая направлена очередная партия вакцины против COVID-19 производства корпорации "Синофарм". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве нашей страны в Пекине.

"Объем предоставленной Китаем безвозмездной помощи - 300 тыс. доз. Доставка осуществляется самолетом Министерства обороны Республики Беларусь при участии Министерства по чрезвычайным ситуациям, - рассказали в дипломатической миссии. - Благодаря слаженной работе министерств иностранных дел Беларуси и Китая, посольств двух стран, Министерства здравоохранения Беларуси, Государственного агентства КНР по международному развитию и сотрудничеству, корпорации "Синофарм" и других ведомств обеспечено формирование партии вакцины".

С участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Юрия Сенько 16 мая было организовано подписание акта приема-передачи.

Вместе с вакциной китайская сторона также комплектно передала 300 800 шприцев. В белорусском посольстве подчеркнули, что вакцина корпорации "Синофарм" уже доказала свою эффективность. 7 мая 2021 года она одобрена Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования. "Это первый китайский препарат, классифицированный ВОЗ как безопасный и эффективный", - добавили в белорусском посольстве в Пекине.-0-

Фото посольства Беларуси в Китае