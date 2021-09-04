Самолет с 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 вылетел из Пекина в Беларусь

4 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Из Пекина в Беларусь 4 сентября направлена очередная партия вакцины против COVID-19 производства корпорации "Синофарм" (Vero Cell). Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве нашей страны в Китае.

В состав груза вошли 500 тыс. доз, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также 1 миллион доз в рамках закупки. Вместе с вакциной передано более 500 тыс. шприцов.

Ранее Китай уже передал в адрес Беларуси 400 тыс. доз вакцины Vero Cell на безвозмездной основе.

В сложное время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции наши страны показали образцовый характер взаимодействия. Взаимное оказание гуманитарной помощи, регулярные консультации специалистов, поддержка на уровне простых граждан - все это еще больше сплотило народы Беларуси и Китая.-0-