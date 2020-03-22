Самолет с белорусами и гражданами Армении, Украины и Литвы вылетел из Внуково в Минск

22 марта, Москва /Эдуард Пивовар -БЕЛТА/. Самолет авиакомпании "Белавиа" с белорусами и гражданами Армении, Украины и Литвы вылетел из московского аэропорта Внуково в Минск, сообщила корреспонденту БЕЛТА советник-посланник посольства Беларуси в РФ Наталья Кислякова.

"Еще один самолет авиакомпании "Белавиа" с белорусскими гражданами вылетел из аэропорта Внуково в Минск, - сказала дипломат. - На борту 82 пассажира, в том числе трое иностранцев (граждане Армении, Украины и Литвы)".

Она уточнила, что самолет отправился из Внуково около полуночи.

"Дипломаты посольства продолжают работу по возвращению соотечественников на родину", - добавила Наталья Кислякова.-0-