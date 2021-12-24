Самолет с белорусской гуманитарной помощью вылетел во Вьетнам

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гуманитарный груз, который сопровождают работники МЧС, вылетел сегодня вечером из Беларуси во Вьетнам, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Беларусь оказывает гуманитарную помощь Вьетнаму в связи с эпидемией коронавируса. По постановлению Совета Министров при общей координации Министерства по чрезвычайным ситуациям сформирован гуманитарный груз общим весом более 15 т. Это медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты на общую сумму почти Br900 тыс. Перечень был детально проработан с принимающей стороной.

Груз сопровождают работники МЧС под руководством заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Андрея Юржица.

В МЧС отметили: это не первый случай, когда Беларусь откликается на просьбу Вьетнама о помощи. В 2001-м и 2018 годах Беларусь направляла денежные средства и непродовольственные товары для преодоления последствий разрушительных тайфунов и наводнений в этой стране.

"У нас накоплен значительный опыт в подобных миссиях: более 70 раз белорусские спасатели доставляли гуманитарные грузы на различные континенты", - подчеркнули в МЧС.-0-