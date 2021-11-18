18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет с беженцами вылетел в Ирак из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Авиарейс организован по маршруту Минск - Эрбиль - Багдад. На борту около 400 иракских беженцев, которые захотели вернуться домой из Беларуси после неудачных попыток попасть в Евросоюз.

Как ранее рассказал БЕЛТА один из беженцев, он пытался перейти через белорусско-польскую границу семь раз, но не смог. Его задержала полиция Польши и развернула в сторону Беларуси. По словам мужчины, на границе было очень холодно, и сейчас у него нет выхода, чтобы попасть в Европу, поэтому принял решение вернуться на родину.

Еще один гражданин Ирака также хотел попасть в Германию, но оказался заблокирован на границе. "Жить на границе было очень холодно, там очень плохо. Польша не соблюдает человеческие права. Разве я террорист? Нет, я такой же человек, как и вы, я работал журналистом иракского телеканала", - рассказал он.-0-