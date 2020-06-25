Самолет с гуманитарной помощью из Катара прибыл в Беларусь

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет с гуманитарным грузом прибыл в Беларусь из Катара, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, на борту находятся средства индивидуальной защиты (маски, респираторы 2-го и 3-го класса, защитные комбинезоны, бахилы, хирургические халаты) - всего 7 т груза.

"Только за последние два месяца привезено гуманитарной помощи более чем на Br44 млн. Это внушительно", - добавил он.

Также замминистра разъяснил процедуру получения груза и передачи его учреждениям здравоохранения. "Нас спрашивают, что надо, мы коммуницируем. Далее, как только в страну поступает груз, быстро его растаможиваем и распределяем по Минску и регионам. В областях распределением занимается главное управление по здравоохранению, которое знает, где что нужнее. Стараемся делать все максимально оперативно", - отметил Борис Андросюк.

"Хочу выразить слова благодарности катарскому народу за помощь. Это вовремя и правильно, спасибо", - заключил он.

В свою очередь временный поверенный в делах государства Катар в Беларуси Аль-Аттыя Мешааль подчеркнул, что Беларусь - дружественная страна, а в традициях Катара помогать дружественным странам, особенно в тяжелое время.

Напомним, это уже третья партия гуманитарной помощи за неделю. В понедельник, 22 июня, в страну прибыли два самолета с гуманитарным грузом из Сербии. На бортах были аппараты ИВЛ (стационарные и транспортные), бронхоскопы и другое диагностическое оборудование, кислородные концентраторы, а также тысячи средств индивидуальной защиты. В тот же день в страну доставили и гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты для противодействия COVID-19 из Гуанчжоу (Китай) по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за счет финансовых средств Европейского союза в рамках проекта неотложных мер по противодействию COVID-19 в странах "Восточного партнерства".-0-