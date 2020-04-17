Самолет с гуманитарным грузом из Китая прибыл в Минск

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-транспортный самолет Ил-76 МД с 32 т гуманитарного груза на борту прибыл из Пекина на аэродром Мачулищи под Минском, передает корреспондент БЕЛТА.

Спецрейс из Пекина организовало белорусское посольство в Китае. В составе груза - экспресс-тесты, респираторы, медицинские маски, пульсоксиметры, медицинские защитные костюмы, защитные очки, инфракрасные термометры, одноразовые медицинские перчатки.

Помощь предоставили в том числе провинции и города, которые установили побратимские отношения с регионами Беларуси. В частности это провинции Ганьсу, Хубэй, Хэнань, Хунань, Гуандун, Шаньдун, Цзянсу, города Чунцин, Тяньцзинь, Шанхай.

Военный экипаж провел в полете суммарно более 19 часов. Общая протяженность маршрута составила более 13,5 тыс. км, была дозаправка в Новосибирске.

Как сообщил 16 апреля корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, многие китайские компании, постоянно работающие в Беларуси, активно участвуют в мероприятиях безвозмездного предоставления медицинских изделий белорусской стороне. По состоянию на 15 апреля, общая сумма медицинской гуманитарной помощи, оказанной китайскими компаниями, составила около $1,64 млн. Беларусь в период эпидемии COVID-19 в Китае по указанию Президента Александра Лукашенко направила в КНР материальную гуманитарную помощь, оказав, по словам главы китайской дипмиссии, большую моральную и материальную поддержку.-0-

Фото Рамиля Насибулина