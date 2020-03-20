Самолет с застрявшими во Внуково белорусами прилетел в Минск

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет с застрявшими во Внуково белорусами приземлился в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА. Граждане Беларуси, прилетевшие из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Москву, были доставлены в Минск бортом авиакомпании "Белавиа". Чартерным рейсом на родину смогли вернуться 114 пассажиров и один ребенок до двух лет. "Авиакомпания "Белавиа" выполняла чартерный рейс по заказу туристической компании "Анекс тур", чтобы транспортировать туристов из аэропорта Внуково в Минск", - рассказала начальник отдела рекламы и коммуникаций "Белавиа" Ольга Герасенко. Россия с 18 марта из-за распространения коронавируса COVID-19 запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Беларуси. При этом оставила возможность транзита через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово с условием, что граждане не будут покидать транзитную зону и вылетят в Беларусь в течении 24 часов. Однако большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывают в московский аэропорт Внуково, где в настоящее время нет прямых рейсов в Минск. /Будет дополнено/.-0- Фото Андрея Покумейко Были уверены, что страна не бросит нас в беде - белорусские туристы Чартерный рейс из Москвы приземлился в Национальном аэропорту Минск. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!