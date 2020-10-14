Самому главному человеку посвящается: теплота, забота и любовь - в архивных фотографиях БЕЛТА

День матери, октябрь 2001 года
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплота, забота, доброта, нежность, любовь…Со словом "мама" связаны самые светлые и чистые чувства для каждого из нас.
День матери в Беларуси ежегодно отмечается 14 октября. Праздник учрежден Указом Президента Республики Беларусь 30 июля 1996 года и приурочен к церковному празднику – Покрову Пресвятой Богородицы.
И сегодня замечательный повод еще раз сказать слова благодарности и любви самому главному человеку на свете. Мамы, вы – самые лучшие! С праздником вас!
Белорусский НИИ охраны материнства и детства, 1986 год
Отделение новорожденных в 7-й клинической больнице г.Минска, 1992 год
Первая республиканская встреча-семинар детских домов семейного типа, 1991 год
Полоцк, 2020 год
Лауреат премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко Екатерина Грудинская с дочкой, 2019 год
Рядовой с мамой, 2019 год
Фотоэтюд, 1979 год
Молодые мамы – работницы совхоза "Селюты" Витебского района, 1974 год
Лауреат премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко Светлана Алексеева из Браслава с сыном, 2019 год
Фотоэтюд. Моя мама, 1981 год
Ирина Шубина с новорожденным сыном в Брестском роддоме, 2003 год
Первую в своей жизни весну встретили близнецы Женя и Лена Салынские, 1980 год
Детский дом семейного типа Кутузовых в Гродно, 1991 год
Смолевичи, 2019 год
Детский дом семейного типа в Бобруйске, 2020 год
Новополоцк, 1984 год
За маминой спиной, 1994 год
Мама Л. Шиманко с доченькой Настенькой, 1989 год
С праздником, дорогие мамы!