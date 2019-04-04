Самому старшему волонтеру II Европейских игр в Минске 81 год

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самому старшему и опытному волонтеру, который будет работать на II Европейских играх в Минске, исполнился 81 год. Об этом сегодня на пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете Беларуси сообщила начальник управления по работе с волонтерами фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Надежда Анисовец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Желание стать волонтером на мультиспортивном форуме в Минске изъявили более 24 тыс. человек. Дирекция набрала необходимые 8 тыс., а также 700 специалистов резерва. Планируется, что они будут работать более чем по 34 функциональным направлениям во время Европейских игр. Самому старшему и опытному волонтеру 81 год. Это женщина из Великобритании, которая скоро приедет в Минск. Ей удалось побывать на многих спортивных форумах, включая Олимпийские игры", - рассказала Надежда Анисовец.

Она отметила, что для добровольцев проводили семинары и тренинги, их также знакомили с различными видами спорта. После Европейских игр волонтерам достанется форма, значки, сувенирная продукция и подарочные пакеты, кроме того, будет организована заключительная вечеринка.

II Европейские игры пройдут 21-30 июня. В программе мультиспортивного форума соревнования по 15 видам спорта. Всего будет задействовано 12 спортивных объектов, включая крупнейшие - национальный олимпийский стадион "Динамо", "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", Дворец спорта. Более 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград.-0-