Самоотверженны и верны призванию: герои в белых халатах на архивных фотографиях

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционно в третье воскресенье июня врачи, фельдшеры, медсестры, ученые - все представители системы здравоохранения - отмечают профессиональный праздник. Сегодня в Беларуси - День медицинского работника.
И в этот праздничный, но для многих обычный рабочий день в больницах и службах скорой помощи медики продолжают держать оборону, борясь за жизни и здоровье своих пациентов, несмотря ни на что. Работа у них такая и призвание - в любую минуту помогать и спасать не щадя себя. Герои в белых халатах - в фотоархивах БЕЛТА.
Брестское медицинское училище. На занятиях микробиологии
Заведующий отделением М.А.Бейманов со своей дочерью-хирургом Светланой Беймановой
Они родились в Гродно, 1978 год
Студентки Витебского государственного медицинского института, 1985 год
Доцент кафедры педиатрии, кандидат медицинских наук, доцент Витебского государственного медуниверситета Людмила Журавлева, 2020 год
Заведующему оториноларингологическим отделением Витебского областного детского клинического центра Анне Якимцовой присвоено звание "Человек года Витебщины", 2020 год
Во время операции на сердце в центре сердечно-сосудистой хирургии Могилевской областной больницы, 2020 год
Детская урология 4-ой клинической больницы Минска. Во время операции, 1984 год
Заслуженный врач БССР, член-корреспондент АН БССР, Герой Социалистического Труда Татьяна Бирич, 1974 год
Хирургическая клиника Минского медицинского института. Ожоговое отделение больницы №3, 1968 год
Детская урология 4-ой клинической больницы Минска. Накануне операции, 1984 год
Витебский государственный медицинский институт, 1984 год
2-я городская клиническая больница Минска, 2019 год
Столбцовская центральная районная больница, 2020 год
Новый отечественный компьютерный томограф начал работать в Орше, 2020 год
Врач анестезиолог-реаниматолог Виктория Могулевич, 2019 год
Врач-ординатор Д.П. Липневич. Минск, 1977 г.
Врач гастроэнтерологического отделения кандидат медицинских наук Галина Щекина с юной пациенткой, 1978 год
Детская амбулатория в жилом районе Ольшанка в Гродно, 2019 год
Во время операции на сердце в центре сердечно-сосудистой хирургии Могилевской областной больницы, 2020 год
Транспортировка пациента с коронавирусом. Минск, 2020 год
Минская областная клиническая больница. Профессор Г. Мохорт с ассистентами, 1976 год
Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом с пациентом Сережей Лацук, 1972 год
Минский государственный медицинский институт, 1976 год
Приемные экзамены в Минском государственном медицинском институте, 1977 год
Колхозница Л.С.Бобко благодарит главврача П.Д.Горбацевич и медсестру Е.Р.Петрико, 1973 год
Белорусский НИИ охраны материнства и детства. Медсестра отделения по выхаживанию преждевременно рожденных детей Любовь Полещук, 1980 год
Ветеран труда лаборант Валентина Ясницкая, 2003 год
Молодые специалисты. Минск, 2019 год
И сегодня, в День медицинского работника, у нас есть возможность в очередной раз сказать нашим врачам, фельдшерам, лаборантам, медсестрам и всем сопричастным спасибо - за самоотверженность, нелегкий труд и спасенные жизни!