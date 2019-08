Самосвал БелАЗ примерил камуфляж из игры World of Tanks

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг БелАЗ совместно с Wargaming "замаскировал" 90-тонный самосвал в стиле предстоящего праздника "Wargaming Fest: День танкиста". Для этого использовался камуфляж из популярной игры World of Tanks, сообщили БЕЛТА в минском центре разработки.

Машина, на которую был нанесен танковый камуфляж, - это БелАЗ-75585, карьерный самосвал грузоподъемностью 90 т. В высоту этот гигант достигает 5,34 м, в ширину - 6,4 м. Вес самосвала без груза составляет 74 т, что приблизительно равно двум с половиной танкам Т-34-85, особенно популярным у игроков World of Tanks. На покраску машины ушло 160 баллонов краски, 11 рулонов малярных лент, примерно 100 кв. м укрывочной пленки, 30 пог. м бумаги. Вся работа заняла около 80 часов.

"Идея такого проекта появилась у нас благодаря сотрудникам завода, многие из которых - большие поклонники "танков". Чтобы реализовать задумку и поздравить игру с прошедшим днем рождения и наступающим праздником "Wargaming Fest: День танкиста", мы обратились к разработчикам World of Tanks. В компании поддержали инициативу и помогли с ее воплощением", - рассказал заместитель генерального директора по информационной и идеологической работе ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Станислав Якубович.

Региональный паблишинг-директор World of Tanks Юрий Курявый отметил, что компания любит масштабные и креативные проекты, поэтому с радостью согласились сделать танковый камуфляж для самосвала БелАЗ. Специалисты Wargaming разработали уникальный макет дизайна, а профессиональные художники из TAKTAK crew помогли с воплощением идеи. В покраске машины принимали участие сотрудники БелАЗ и по совместительству игроки World of Tanks. "Очень приятно, что среди наших игроков так много творческих и инициативных людей. Мы хотим поблагодарить руководство завода и сотрудников, которые придумали "одеть" самосвал БелАЗ в камуфляж World of Tanks, и пригласить всех заводчан на "Wargaming Fest: День танкиста", - сказал Юрий Курявый.

Камуфляж, нанесенный на самосвал, был специально разработан для БелАЗ и "Wargaming Fest: День танкиста" - крупнейшего в Европе фестиваля интерактивных развлечений. Разноцветные стрелки, которые легли в основу дизайна, в этом году являются главным элементом оформления праздника. Аналогичные стрелки используются в качестве условных обозначений на армейских штабных картах. Яркие цвета сделают самосвал заметным в условиях карьера, где ему предстоит работать.

После презентации машина отправится в российское представительство БелАЗ для продажи.

Это не первый случай взаимодействия World of Tanks и БелАЗ: еще в 2010 году к 1 апреля было выпущено шуточное видео "World of BelAZ", в котором вместо танков в игре были представлены отечественные самосвалы.

"Wargaming Fest: День танкиста" пройдет 15 сентября в Минске. На главной сцене выступят легендарные The Offspring, хедлайнерами фестиваля также станут "Звери", "Вопли Видоплясова" и "Крамбамбуля". Гостей в столичном парке Победы ждут много интерактивных площадок, игровая зона на более чем 400 устройств, большой фуд-корт, детские площадки и бьюти-зона. Начало в 14.00, вход бесплатный.-0-