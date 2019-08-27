Самосвал БелАЗ примерил камуфляж из игры World of Tanks

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 27 августа 2019
Минск Малооблачно +25°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:36 Белорусский силач победил в одном из упражнений турнира мировой серии Ethnosport Challenge – 2019 Спорт
16:32 Уставный фонд Компании по развитию индустриального парка с момента создания вырос в 150 раз Экономика
16:28 Россельхознадзор снял ограничения на поставки сухой молочной продукции двух белорусских предприятий Экономика
16:25 Погода будет благоприятной для завершения уборки зерновых - Белгидромет Общество
16:22 В план развития отстающих регионов Беларуси предлагается включить 280 проектов Экономика
16:12 Минская область и китайский Чунцин будут наращивать взаимодействие Политика
16:11 Самосвал БелАЗ примерил камуфляж из игры World of Tanks Общество
16:01 Прокуратура выявила нарушения в организации летнего оздоровления детей в Зельвенском районе Регионы
15:57 Беларусь предлагает индийским инвесторам создавать совместные фармацевтические кластеры Экономика
15:56 Представительницы БСЖ перед учебным годом с подарками приехали к девушкам в ПТУ закрытого типа Регионы
15:56 Движение на части трассы М3 под Минском будет временно ограничено 28 августа Регионы
15:51 Беларусь и Румыния готовятся к проведению межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Экономика
15:47 Церемония открытия Дня белорусской письменности познакомит с богатой историей слонимской земли Культура
15:44 I Республиканский форум вожатых БРПО пройдет в Минске Общество
15:43 Автозапчасти на Br18 тыс. пытались украсть с минского предприятия слесарь с приятелем Происшествия
15:43 Белорусские подростки перевели сказку о редких животных на родной язык Общество
15:42 Мозырский НПЗ смонтировал 97% оборудования комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков Экономика
15:39 Прямые иностранные инвестиции из Китая в Беларусь за 10 лет увеличились в 200 раз Экономика
15:35 Перечень профильных классов в школах Беларуси расширен Общество
15:27 Минэкономики подготовило план развития отстающих регионов Беларуси Экономика
15:23 Завершено расследование дела о незаконном обороте наркотиков, повлекшем смерть двух человек Происшествия
15:23 Алла Пугачева намекнула, кто может стать новой примадонной Калейдоскоп
15:21 КГК предлагает распространить требования к государственным учебно-спортивным учреждениям на частников Общество
15:20 Легкоатлетический матч Европа-США вызовет большой резонанс в мировом спорте - Девятовский Спорт
15:11 МНС инициировало в Бресте рабочую встречу по проблеме нелегального извоза Регионы
15:09 "Белкоммунмаш" поставит 100 троллейбусов в Душанбе Экономика
15:08 Факсимиле Брестской Библии стало самым необычным в истории белорусской печати - Суша Культура
15:07 В Витебской области на укрепление материально-технической базы учреждений образования направлено Br90 млн Регионы
15:01 Туристы из Турции стали чаще посещать Беларусь Общество
14:58 Должникам будут сообщать о возбуждении исполнительного производства по СМС Общество
Все новости
Все новости
Общество
27 августа 2019, 16:11

Самосвал БелАЗ примерил камуфляж из игры World of Tanks

Фото Wargaming
Фото Wargaming

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг БелАЗ совместно с Wargaming "замаскировал" 90-тонный самосвал в стиле предстоящего праздника "Wargaming Fest: День танкиста". Для этого использовался камуфляж из популярной игры World of Tanks, сообщили БЕЛТА в минском центре разработки.

Машина, на которую был нанесен танковый камуфляж, - это БелАЗ-75585, карьерный самосвал грузоподъемностью 90 т. В высоту этот гигант достигает 5,34 м, в ширину - 6,4 м. Вес самосвала без груза составляет 74 т, что приблизительно равно двум с половиной танкам Т-34-85, особенно популярным у игроков World of Tanks. На покраску машины ушло 160 баллонов краски, 11 рулонов малярных лент, примерно 100 кв. м укрывочной пленки, 30 пог. м бумаги. Вся работа заняла около 80 часов.

"Идея такого проекта появилась у нас благодаря сотрудникам завода, многие из которых - большие поклонники "танков". Чтобы реализовать задумку и поздравить игру с прошедшим днем рождения и наступающим праздником "Wargaming Fest: День танкиста", мы обратились к разработчикам World of Tanks. В компании поддержали инициативу и помогли с ее воплощением", - рассказал заместитель генерального директора по информационной и идеологической работе ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Станислав Якубович.

Региональный паблишинг-директор World of Tanks Юрий Курявый отметил, что компания любит масштабные и креативные проекты, поэтому с радостью согласились сделать танковый камуфляж для самосвала БелАЗ. Специалисты Wargaming разработали уникальный макет дизайна, а профессиональные художники из TAKTAK crew помогли с воплощением идеи. В покраске машины принимали участие сотрудники БелАЗ и по совместительству игроки World of Tanks. "Очень приятно, что среди наших игроков так много творческих и инициативных людей. Мы хотим поблагодарить руководство завода и сотрудников, которые придумали "одеть" самосвал БелАЗ в камуфляж World of Tanks, и пригласить всех заводчан на "Wargaming Fest: День танкиста", - сказал Юрий Курявый.

Камуфляж, нанесенный на самосвал, был специально разработан для БелАЗ и "Wargaming Fest: День танкиста" - крупнейшего в Европе фестиваля интерактивных развлечений. Разноцветные стрелки, которые легли в основу дизайна, в этом году являются главным элементом оформления праздника. Аналогичные стрелки используются в качестве условных обозначений на армейских штабных картах. Яркие цвета сделают самосвал заметным в условиях карьера, где ему предстоит работать.

После презентации машина отправится в российское представительство БелАЗ для продажи.

Это не первый случай взаимодействия World of Tanks и БелАЗ: еще в 2010 году к 1 апреля было выпущено шуточное видео "World of BelAZ", в котором вместо танков в игре были представлены отечественные самосвалы.

"Wargaming Fest: День танкиста" пройдет 15 сентября в Минске. На главной сцене выступят легендарные The Offspring, хедлайнерами фестиваля также станут "Звери", "Вопли Видоплясова" и "Крамбамбуля". Гостей в столичном парке Победы ждут много интерактивных площадок, игровая зона на более чем 400 устройств, большой фуд-корт, детские площадки и бьюти-зона. Начало в 14.00, вход бесплатный.-0-

Теги
Беларусь компании
Новости рубрики Общество
Фото из архива Погода будет благоприятной для завершения уборки зерновых - Белгидромет
Фото из архива I Республиканский форум вожатых БРПО пройдет в Минске
Белорусские подростки перевели сказку о редких животных на родной язык
Фото из архива Перечень профильных классов в школах Беларуси расширен
КГК предлагает распространить требования к государственным учебно-спортивным учреждениям на частников
Фото из архива Туристы из Турции стали чаще посещать Беларусь
Главное
Александр Лукашенко, Александр Турчин и Владимир Дворник Лукашенко требует более тщательной проработки НПА во избежание частых корректировок законодательства
Лукашенко ознакомился с информацией о ходе уборочной кампании
Минэкономики подготовило план развития отстающих регионов Беларуси
Тарифная ставка первого разряда будет повышена с 1 сентября до Br41
Топ-новости
Лукашенко поручил представить к высоким наградам белорусских гребцов и их тренеров
"Такие форумы - честь для любой страны" - Лукашенко поинтересовался финансовой стороной II Европейских игр
Перечень профильных классов в школах Беларуси расширен
В Беларуси откорректируют механизм оказания спонсорской помощи сельхозпредприятиям
Беларусь представила для рассмотрения в МАГАТЭ доклад о выполнении Конвенции о ядерной безопасности
Первый жилой дом сдали в эксплуатацию в индустриальном парке "Великий камень"
Минприроды установило нормативы допустимой нагрузки на особо охраняемые природные территории
Погода будет благоприятной для завершения уборки зерновых - Белгидромет
МТС запустил банковскую карту с кешбэком на связь
Должникам будут сообщать о возбуждении исполнительного производства по СМС
Акция "Единый день безопасности" стартует в Беларуси 1 сентября
До +30°С ожидается по юго-западу Беларуси 28 августа
Писатели из более 10 стран приедут в Слоним на круглый стол к Дню белорусской письменности
Создан оргкомитет по проведению в Минске Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году
В Беларуси установлены специфические требования по пожарной безопасности для массовых объектов
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Строительство АЭС в Беларуси Содействие занятости населения
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.