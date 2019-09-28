Самосвал высотой с трехэтажный дом покажет БелАЗ в день открытых дверей

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелАЗ приглашает сегодня на познавательное и зрелищное мероприятие - день открытых дверей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

На выставке техники будет представлено около трех с половиной десятков машин грузоподъемностью от 30 т до 450 т. В их числе не только карьерные самосвалы, но и экспонаты, которые работают в шахтах, используются на металлургических предприятиях, в аэропортах.

Наиболее впечатляющий экземпляр - самосвал высотой с трехэтажный дом, в моторный отсек которого можно свободно входить и стоять в полный рост. Для гостей приоткроется завеса тайны создания легендарных белорусских гигантов, ведь они смогут побывать на сборочных конвейерах.

Программа мероприятия включает выступления профессиональных артистов и любительских коллективов, спортсменов-экстремалов. Не останутся без внимания дети, им предложат множество развлечений. Посетителей побалуют свежей выпечкой. В продаже будет широкий выбор сувенирной продукции, в частности монетки, которые изготовят на импровизированном монетном дворе.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-