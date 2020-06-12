12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самые популярные в апреле-мае радиостанции определили в Беларуси, опросы проводились в Минске и городах Беларуси с населением свыше 100 тыс. человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Института социологии НАН Беларуси.

Институт социологии в прошлом году начал проводить серию социологических замеров для изучения медиапредпочтений жителей Беларуси. Ежеквартально исследуется аудитория радио, телевидения и периодических изданий.

В апреле-мае этого года проведены исследования радиослушателей. Использовался метод телефонных опросов на основе компьютеризированной системы CATI ASSO. Эта технология позволяет отбирать респондентов в любом регионе страны, проводить тщательный контроль за ходом исследования и проверять результативность каждого звонка.

География опроса была максимально широкой. Замеры проводились в Минске, во всех областных центрах и городах Беларуси с населением свыше 100 тыс. человек. Объем выборки - 600 человек, среди которых жители страны старше 18 лет.

Исследования позволили составить рейтинг республиканских музыкально-информационных радиостанций. В числе наиболее популярных: "Радио Рокс" - 28,9%, "Русское радио" - 17,7%, "Радиус FM" - 14,3%, Unistar - 13,8%, "Юмор FM" - 13,5%, "Новое радио" - 11,7%, "Радио МИР" - 8,3%, "Пилот FM" - 5,7%.

Треть опрошенных (33%) слушают радио не более одного часа в день, практически каждый четвертый (24,3%) проводит за прослушиванием радиопередач от одного до двух часов в день, а каждый пятый (21,5%) - более четырех часов.

В основном респонденты слушают радио с помощью радиоприемника (64,2%) и автомагнитолы (38,8%). 17,4% используют для этой цели мобильный телефон, планшет, персональный компьютер или ноутбук.

Активность радиослушателей на протяжении суток распределяется относительно равномерно. При этом чаще всего радио слушают в будние дни в утреннее время (с 9.00 до 12.00) - 43,2%, а в выходные - в обеденное (с 12.00 до 16.00) - 37,8%. Меньше всего времени у приемников белорусы проводят ночью (с 00.00 до 5.30) - менее 3% как в будние, так и выходные дни.-0-