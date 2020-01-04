4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый чистый воздух в городах Беларуси бывает во вторник и среду. Об этом рассказала заместитель директора Международного государственного экологического института имени А.Д.Сахарова БГУ Мария Герменчук в видеоинтервью на сайте Национального пресс-центра, сообщает БЕЛТА.

Эксперт оценила экологическую ситуацию в Беларуси как вполне благоприятную и приемлемую. По ее словам, в стране достаточно инструментов и механизмов для контроля за состоянием окружающей среды. "Национальная система мониторинга широко развита в Беларуси. Важны наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в режиме онлайн, так как оно отличается в зависимости от дня недели и времени суток. Самый чистый воздух в городах - во вторник и среду. В субботу-воскресенье становится меньше транспорта, и ко вторнику воздух очищается, а затем опять идет накопление", - сказала Мария Герменчук.

Что касается времени суток, наибольшее загрязнение воздуха - примерно к 16.00-17.00, а к утру он становится чище. "Благодаря мониторингу нам известны эти детали. Важно также знать, в каких районах атмосферный воздух наиболее загрязнен и почему. Это может быть комплекс факторов: наличие промышленных предприятий, котельных, обилие транспорта", - отметила замдиректора института.

Национальная система мониторинга окружающей среды в Беларуси играет важную роль в реализации государственной природоохранной политики и является основой информационного обеспечения управленческих решений в экологической сфере. Она включает наблюдения за изменением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, а также за лесами, животным и растительным миром, геологической средой, сбросами и выбросами промышленных и иных предприятий и т.д. Сеть пунктов наблюдений расположена по всей стране и постоянно развивается.-0-