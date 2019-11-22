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22 ноября 2019, 09:00

"Сан-Франциско": осуществи свою "американскую мечту" до Нового года!

Сомневаться времени нет – длительная рассрочка до 10 лет на покупку квартир в комплексе "Минск Мир" действует только до конца года. И тот, кто мечтал воспользоваться этим предложением, но откладывал на потом, до лучших времен, должен успеть сделать выбор. Первым делом – надо определиться с домом, в котором хочется купить квартиру. Хорошим решением станет "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка".

Дом "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка"
Дом "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка"

"Это Сан-Франциско – город в стиле диско", – пела одна известная группа. Таким же светлым, теплым и солнечным будет и дом "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка". Здание современной архитектуры высотой в 25 этажей – это широкий выбор квартир свободной планировки площадью от 30 до 70 квадратных метров.

Дом "Сан-Франциско" – здание современной архитектуры высотой в 25 этажей
Дом "Сан-Франциско" – здание современной архитектуры высотой в 25 этажей

Дом обладает целым рядом преимуществ, поэтому пользуется большим спросом у покупателей – свободными остались всего несколько десятков квартир. И это – весомый повод поторопиться с выбором!

Покупатели обращают внимание на важные детали:

– дизайнерское лобби с просторным вестибюлем, где есть место для консьержа, комната для уборочного инвентаря, санитарная комната с пеленальным столиком и зона встречи курьера и ожидания гостей;

Дизайнерское лобби дома "Сан-Франциско"
Дизайнерское лобби дома "Сан-Франциско"

– подъезд сквозной – выход на обе стороны дома;

– три скоростных бесшумных лифта ведущего мирового производителя компании OTIS;

– в квартирах – лоджии и панорамные окна, оборудованные детскими замками безопасности;

Во всех квартирах – лоджии и панорамные окна
Во всех квартирах – лоджии и панорамные окна

– велопарковка у подъезда дома.

Дом "Сан-Франциско", в дизайне которого будут обязательно обыграны и знаменитые трамвайчики этого города, и мост Золотые Ворота, находится в квартале "Северная Америка", в котором будут созданы все условия для комфортной жизни.

Для транспортного обеспечения – станция метро в шаговой доступности и многочисленные маршруты общественного транспорта.

В шаговой доступности станция метро и многочисленные маршруты общественного транспорта
В шаговой доступности станция метро и многочисленные маршруты общественного транспорта

Для семей с детьми – две большие школы на свободной от машин внутриквартальной территории, а также два детских сада с бассейнами в соседних кварталах. На большой зеленой территории двора – детские игровые площадки.

В квартале "Северная Америка" будут две большие школы
В квартале "Северная Америка" будут две большие школы

Для автолюбителей – автостоянки по периметру квартала и многоуровневый паркинг поблизости.

Для семейного отдыха и любителей спорта – огромный парк по соседству и велодорожки, связывающие все кварталы комплекса "Минск Мир".

Для развлечения и шопинга – крупный торгово-развлекательный комплекс, прогуляться к которому можно будет прямо через парк.

А самое главное преимущество от покупки здесь квартиры - это возможность стать жителем самого масштабного в Европе многофункционального комплекса "Минск Мир"!

В этом комплексе будет все, что нужно для жизни современного горожанина – крупный торговый центр, многочисленные спортивные и развлекательные, магазины, рестораны, бары и целая сеть заведений сферы услуг.

Именно в данном комплексе, в сотрудничестве с Международным финансовым центром Дубая, будет построен Международный финансовый центр Minsk World – единственная в Европе часть системы центров IFC, точка притяжения внимания инвесторов всего мира и престижные рабочие места для тысяч белорусов. Возможно, в офисах современного небоскреба здесь вы получите свою любимую работу?

Международный финансовый центр Minsk World
Международный финансовый центр Minsk World

"Минск Мир" – это город в городе: здесь есть все необходимое для комфортной жизни и ведения успешного бизнеса, и все под рукой!

Позиция застройщика комплекса "Минск Мир" широко известна в стране – возможность приобрести свое жилье должна иметь каждая белорусская семья со стабильным доходом. Поэтому и инструменты финансирования девелопер предлагает очень интересные.

Самый желанный вариант – длительная рассрочка от застройщика сроком до 10 лет. Первый взнос – от 30%, который можно погасить с помощью партнерского банковского кредита. Оставшаяся сумма выплачивается ежемесячно равными частями на протяжении выбранного срока. Но программа рассрочки действует только до конца года – тем, кто хотел бы купить квартиру в рассрочку в доме "Сан-Франциско", не стоит затягивать с решением!

Возможен и кредит – партнерские программы от ведущих банков готовы покрыть до 90% стоимости жилья сроком на 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или, по другой программе, 6,99% годовых на первые два года.

Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами, а также многодетные семьи.

Все подробности по условиям покупки квартир в доме "Сан-Франциско" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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