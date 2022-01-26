Санатории и оздоровительные центры БЖД в 2021 году приняли более 18,6 тыс. человек

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санатории и оздоровительные центры Белорусской железной дороги в 2021 году приняли более 18,6 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В течение 2021 года в здравницах Белорусской железной дороги оздоровились 18 693 человека, из них более 13,5 тыс. - это железнодорожники, что на 19,8% больше, чем в 2020 году. Кроме этого, в кабинетах ультразвуковой и функциональной диагностики было проведено более 19,7 тыс. медицинских обследований работников магистрали, в том числе связанных с обеспечением безопасности движения поездов", - рассказали в пресс-центре.

Как подчеркнули в БЖД, в прошлом году оздоровительный процесс был организован с соблюдением необходимых мер по предупреждению распространения респираторных вирусных инфекций.

"Для укрепления и сохранения здоровья железнодорожников в 2021 году в оздоровительных учреждениях БЖД действовали комплексные медицинские программы реабилитации пациентов после перенесенной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID‑19. Данные программы состоят из медицинских процедур, направленных на восстановление функции легких, нормализацию дыхания, профилактику развития легочного фиброза, улучшение качества крови, укрепление иммунитета, повышение сопротивляемости и выносливости организма, снижение рисков повторных заболеваний и осложнений", - добавили в пресс-центре.-0-