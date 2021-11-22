Санаторий "Беларусь" в литовском Друскининкае снова принимает белорусских детей на оздоровление

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санаторий "Беларусь" в литовском Друскининкае принял первую после долгого перерыва группу белорусских детей на оздоровление, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
"Возобновление направления белорусских детей на санаторно-курортное лечение в санаторий "Беларусь" - важное событие. Впервые за последние два года у детского населения Беларуси появилась возможность укрепить здоровье и пройти курс санаторно-курортного лечения в этом санатории. Это результат совместной усиленной работы нашего центра с Министерством иностранных дел Республики Беларусь и другими заинтересованными", - отметил директор центра Геннадий Болбатовский.
Первая группа белорусских детей в количестве 76 человек была направлена в санаторий 20 ноября. Ребят разного возраста из Гродненской области доставили на двух автобусах в сопровождении взрослых. В санатории они проведут три недели - оздоровление чудодейственными минеральными источниками, целебными грязями и живительным воздухом сосновых лесов будет проходить без отрыва от учебы. При этом путевки для детей бесплатны - за счет государства.
Планируется, что следующая группа детей из Гродненской и Витебской областей отправится 11 декабря.
Санаторий является основным объектом санаторно-оздоровительного комплекса Беларуси, специализирующимся на санаторно-курортном лечении белорусских детей-инвалидов с детским церебральным параличом, а также детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и нервной системы.
Из-за санкций ЕС санаторий долгое время не мог полноценно работать. "С 8 июля текущего года он возобновил прием иностранных граждан на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Развитая материально-техническая база, кадровый потенциал и широкий перечень оказываемых санаторием услуг позволили оперативно восстановить спрос. В настоящее время центром обеспечена стабильная бесперебойная работа учреждения. В III квартале текущего года санаторием были оказаны услуги 2,5 тыс. иностранных граждан", - добавил Геннадий Болбатовский.-0-