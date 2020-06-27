Санавиация, КТ и резидентура - Караник обсудил с выпускниками медвуза развитие отрасли

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Владимир Караник 26 июня на встрече с выпускниками Белорусского государственного медицинского университета, которые станут участниками Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования, обсудил перспективы развития отрасли, сообщает БЕЛТА.

"За прошлый год было установлено 12 компьютерных томографов по стране. Мы говорили, что это был очень удачный по переоснащению год. На сегодня только в Минск до 1 августа прибудут 10 КТ, подаренных "Славкалием". В кредитный договор со Всемирным банком, который мы подписали, заложено еще 20 аппаратов на страну. Сейчас обсуждаются с Европейским инвестиционным банком еще 9 КТ, чтобы фактически полностью переоснастить этим оборудованием Беларусь. То же касается ангиографов, магнитно-резонансных томографов, аппаратов УЗИ и машин скорой помощи", - сказал Владимир Караник.

Министр напомнил о поручении главы государства по переоснащению учреждений здравоохранения, чтобы "врачи работали на самом современном оборудовании". Он сообщил, что в этом году организуют 10 центров рентгенэндоваскулярной хирургии за пределами Минска и областных центров. "То есть высокие технологии действительно начинают приходить в районы", - отметил он.

"Перепрофилируем и немного изменим построение медицинской службы. Будут стандартная районная больница с набором отделений, районная больница с расширенными функциями - нейровизуализацией, КТ или МРТ, и опорная клиника, где сосредоточено оснащение не хуже, чем в столичной клинике или каком-то другом областном городе", - сказал Владимир Караник. Сеть опорных клиник позволит любому человеку вне зависимости от региона проживания в течение часа получить самую современную помощь.

Наряду с этим важна и подготовка высококвалифицированных кадров, отметил министр. Если выпускник распределяется рентгенэндоваскулярным хирургом в Минск или областной центр, он попадает в высокопрофессиональный большой коллектив, где из него еще полгода-год будут готовить специалиста. В это время он работает под контролем, и недостаток практических навыков в период обучения восполняется такой углубленной подготовкой. Если же бывший студент попадет, к примеру, в межрайонный центр, где всего две ставки рентгенэндоваскулярного хирурга, возможностей для подготовки окажется меньше.

В связи с этим, как ожидается, в некоторые специальности можно будет прийти только через резидентуру. Сейчас обсуждается длительность такого обучения - полтора-два года или дольше. Оно будет проходить на базе какого-либо республиканского научно-практического центра, где обучающийся сможет не только овладеть теорией, но и наработать багаж самостоятельно выполненных операций. Такой подход позволит затем на непосредственном месте работы сразу же начать оперировать.

Кроме того, в планах Минздрава - активнее развивать санавиацию. Недавно, к слову, возникла необходимость доставить по воздуху одного пациента из Гродно в Минск. Работник подстанции "Гродно" филиала "Гродненские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" получил ожог тела более 50% в результате взрыва в агрогородке Гожа. По договоренности с МЧС вертолет находится в получасовой готовности. "Идей достаточно много, но без горячих глаз все инициативы сверху затухают", - резюмировал министр.-0-